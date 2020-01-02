«Мои собаки меня спасли, а я их нет»: ужасный пожар забрал у жительницы Приморья ее любимых щенков и дом

Ужасная трагедия случилась в пригороде Партизанска. Там, между селами Углекаменск и Авангард, дотла сгорел дом Екатерины. Но это не самое страшное.

Случилось все 1 января. Первый день 2020 забрал у женщины и дом, и ее любимых щенков. Как рассказывает сама Екатерина, собаки подняли шум. Она даже сперва не поняла, что их так тревожит. Но когда она открыла дверь веранды, увидела огромный пожар. Едкий дым разъедал глаза, стремительно распространяясь по пространству.

Женщина резко закрыла дверь и побежала за щенками. В руках у нее уместились только пятеро. Двое заживо сгорели. Как говорит сама Екатерина, они еще долго будут у нее перед глазами.

Взрослые псы также оказались в огненной ловушке. Страх не дал им преодолеть пожар и выбраться из заточения. В итоге они тоже погибли. Екатерина осталась без дома и без любимых домашних животных. И все это в Новый год. Женщина не находит себе места и считает, что собаки спасли ей жизнь, а она их уберечь так и не смогла.

Сейчас Екатерина нуждается в материальной помощи. Неравнодушные горожане могут перевести деньги на карту, которая привязана к имени ее дочери: 2202 2005 9941 7969.