Уши вянут. Владивосток оказался самым матерящимся

Владивосток оказался одним из самых сквернословных городов России, следует из исследования распространенности ненормативной (обсценной) лексики, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Некоторые данные из этого исследования опубликовала "Российская газета". Опрос проводился только в городах с населением более 250 тысяч человек.

В частности, ученые выяснили, что чаще всего мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте. А вот реже других матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Также ученые пришли к выводу, что территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью. Люди в таких городах чаще стремятся брать кредиты как в банках, так и у "серых" кредиторов. Но с финансовой дисциплиной у них не очень, поэтому появляется много жителей с испорченной кредитной историей, пишет "РГ".