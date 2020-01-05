2020-01-05T04:10:56+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку после сообщений о стрельбе по детям в Приморье

По предварительным данным, пострадали два ребенка - мальчик и девочка [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Человек, открывший стрельбу, пока не установленЧеловек, открывший стрельбу, пока не установленФото: Артем КИЛЬКИН
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В социальных сетях и СМИ распространяется информация о том, что в Артеме неизвестные открыли хаотичную стрельбу. Под огонь попали двое детей и получили как минимум по одному пулевому ранению.

- Третьего января в районе 13:00-15:00 в поселке Заводской со стороны Харьковской, 10 стреляли то ли с «воздушки», толи с «пневматики». Стреляли по людям, попали в мальчика 10-ти и в девочку 15 лет, - такое сообщение быстро распространилось по социальным сетям.

К сообщению прилагались фотографии пулевых ранений, под которыми пользователи возмущались происходящим, интересовались состоянием детей и требовали родителей написать заявления в полицию.

Стреляли по людям, попали в мальчика 10-ти и в девочку 15 лет. Фото: dpskontrol125rus

Стреляли по людям, попали в мальчика 10-ти и в девочку 15 лет. Фото: dpskontrol125rus

Инцидент случился третьего января в районе 13:00-15:00. Фото: dpskontrol125rus

Инцидент случился третьего января в районе 13:00-15:00. Фото: dpskontrol125rus

Отреагировал приморский Следком, который организовал проверку по фактам, изложенным в социальных сетях и СМИ. Человека, который открыл стрельбу, пока не нашли.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Если вам что-либо известно о произошедшем, пишите на нашу почту: kompr.vl@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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