2020-01-05T04:59:05+03:00
Происшествия

В Приморье малышка на тюбинге влетела в дерево и разбилась

Следователи по данному факту проводят проверку
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Съезжая с горки на приличной скорости, «ватрушка», по предварительной информации, закрутиласьСъезжая с горки на приличной скорости, «ватрушка», по предварительной информации, закрутиласьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Страшная трагедия произошла в приморской семье в первые дни нового года. Иван с маленькой дочкой Лизой (все имена изменены - прим.ред.) пошли гулять, заодно прихватили тюбинг, чтобы покататься. Во время спуска, малышка врезалась в дерево.

Папа с четырехлетней дочкой жили в поселке Лозовый города Партизанска, погулять они вышли 2 января. Съезжая с горки на приличной скорости, «ватрушка» (так называют в народе тюбинг), по предварительной информации, закрутилась. Неуправляемый тюбинг врезался в дерево, малышка получила черепно-мозговую травму. Лиза погибнет от полученных травм в больнице на следующий день.

В социальных сетях «гуляет» версия о том, что убитый горем отец не смог совладать с собой. Иван сел в машину, разогнался и влетел в дерево. Якобы мужчина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что эта версия официального подтверждения не получила.

После смертельного катания на тюбинге следователи организовали проверку. Предварительно удалось установить, что место, где произошел несчастный случай, не было специально оборудовано для зимних игр.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Если вам что-либо известно о произошедшем, пишите на нашу почту: kompr.vl@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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