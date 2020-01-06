Австрийский режиссер снимет в Приморье документальный фильм об амурском тигре и его соседях

Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой снимет на Дальнем Востоке документальный фильм о судьбе популяции амурского тигра в России. Значительная часть работы проходит в нацпарке «Земля леопарда» - охраняемой территории, где было отмечено более 30 тигров.

Ранее Франц Хафнер уже не раз работал в Приморье и других регионах Дальнего Востока, открывая всему миру красоты местной дикой природы. Так, один из его последних фильмов об Охотском море посмотрели более 500 миллионов человек на всех континентах планеты. Работы Хафнера отмечены престижными международными наградами.

Новый проект посвящен особенностям жизни амурского тигра в России. При этом режиссер хочет не только рассказать о самом хищнике, но также о его соседях – диких животных и человеке. В частности, режиссер планирует рассмотреть историю конфликтов редкого хищника с людьми, задаваясь вопросом о том, как возможно гармонизировать их сосуществование.

«Как правило, в фильмах об амурских тиграх больше показывают ученых или жителей деревни, у которых тигр съел собаку, а не самих животных, однако нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение, - рассказывает Франц Хафнер. – Дело в том, что снять этого зверя в дикой природе очень сложно. Я встречал его в лесу около 15 раз, и точно скажу, что тигр всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим для съемок фильма мы активно используем фотоловушки. Хороший материал уже получен на «Земле леопарда», однако впереди у нас еще год съемок».

Дальневосточный леопард также станет попадет на кинопленку.Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Режиссера интересуют взаимоотношения тигра с другими хищниками, в том числе – с дальневосточным леопардом. Поэтому кинематографисты наблюдают и за пятнистым хищником, чьи пути крайне часто пересекаются с тропами тигра. Ожидается, что в начале 2020 года одной из точек съемок проекта станет специальное укрытие для наблюдения за леопардами, благодаря которому видео кошек можно будет получить «вживую».

Будущий документальный фильм – совместный проект австрийского телеканала ORF, кинокомпании Interspot Film и «Первого канала» России при поддержке гранта Русского географического общества. Съемки 52-минутного фильма об амурском тигре пройдут в Приморском и Хабаровском крае. Первый показ ленты предварительно намечен на 2021 год.