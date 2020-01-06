Во Владивостоке загорелся ресторан «Хлопок»

Сегодня, 6 января, во Владивостоке вспыхнул ресторан «Хлопок», расположенный на Океанском проспекте, 117. Информация о пострадавших уточняется.

Сообщение о том, что во Владивостоке загорелся популярный ресторан, поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 15:29. Сработала пожарная сигнализация, из-за чего персонал и посетители были эвакуированы из горящего здания. На тот момент информации о пострадавших не поступало.

К месту пожара спустя 4 минуты после вызова прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. Огнеборцы выяснили, что горела стена снаружи.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован к 15:41. В процессе тушения и при проведении пожарной разведки пострадавших не оказалось - во многом избежать этого удалось благодаря своевременной эвакуации. Специалистам пожарной лаборатории предстоит выяснить причины воспламенения здания.