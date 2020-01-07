2020-01-07T10:05:36+03:00
Общество

"Дед Мороз рассчитался за ипотеку": приморец в одних красных трусах прогулялся по снежной улице

Пожилой мужчина быстро стал объектом для шуток пользователей в интернете [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Мужчину заметили на Партизанском проспекте. Скрин из видео dps_controlnewsМужчину заметили на Партизанском проспекте. Скрин из видео dps_controlnews
Изменить размер текста:

Пожилой мужчина сегодняшним рождественским утром решил прогуляться по Партизанскому проспекту во Владивостоке. Выглядел он при этом весьма эпатажно: босиком, в одних только красных плавках. Видео с его необычной прогулкой моментально разлетелось по социальным сетям. Как только кадры опубликовали в инстаграме, закаленный мужчина моментально стал объектом для шуток.

Мужчина в одних трусах вышел на прогулку. Источник видео: dps_controlnews.

- "О, жертва праздников", "Местный Макгрегор", "Дед Мороз рассчитался за ипотеку", "Жена из дома, наверное, выгнала", - гласят комментарии к ролику.

Некоторые интернет-пользователи рассказали, что за время праздников не впервые сталкиваются с горячими любителями холодненького. Так, некая Лариса на Змеинке 1 января уже видела подобную картину.

- Какие люди у нас закалённые! После Нового года видели такого же человека только с одеялом на плечах, без штанов, зато в носках.

К словам женщины присоединились и другие комментаторы.

- У нас таких последователей Порфирия (Порфирий Иванов - создатель известной оздоровительной системы), любящих ходить в трусах, всегда было в достатке. Я как-то в начале нулевых ехал на поезде в Уссурийск, так там пол поезда подобных было, они на какой-то свой слет собирались, - рассказал приморец по имени Андрей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат