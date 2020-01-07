"Дед Мороз рассчитался за ипотеку": приморец в одних красных трусах прогулялся по снежной улице

Пожилой мужчина сегодняшним рождественским утром решил прогуляться по Партизанскому проспекту во Владивостоке. Выглядел он при этом весьма эпатажно: босиком, в одних только красных плавках. Видео с его необычной прогулкой моментально разлетелось по социальным сетям. Как только кадры опубликовали в инстаграме, закаленный мужчина моментально стал объектом для шуток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/753422" frameborder="0"></iframe> Мужчина в одних трусах вышел на прогулку. Источник видео: dps_controlnews.

- "О, жертва праздников", "Местный Макгрегор", "Дед Мороз рассчитался за ипотеку", "Жена из дома, наверное, выгнала", - гласят комментарии к ролику.

Некоторые интернет-пользователи рассказали, что за время праздников не впервые сталкиваются с горячими любителями холодненького. Так, некая Лариса на Змеинке 1 января уже видела подобную картину.

- Какие люди у нас закалённые! После Нового года видели такого же человека только с одеялом на плечах, без штанов, зато в носках.

К словам женщины присоединились и другие комментаторы.

- У нас таких последователей Порфирия (Порфирий Иванов - создатель известной оздоровительной системы), любящих ходить в трусах, всегда было в достатке. Я как-то в начале нулевых ехал на поезде в Уссурийск, так там пол поезда подобных было, они на какой-то свой слет собирались, - рассказал приморец по имени Андрей.