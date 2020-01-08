All day, all night: дорожники из-за снегопада перешли на круглосуточный режим во Владивостоке

Как и обещали синоптики, дальневосточная столица за несколько дней превратилась в снежную сказку. Осадков такой интенсивности не было уже давно. Горожане разделились на два фронта: одни восхищаются белоснежным убранством улиц, другие – недовольны, потому что снег стал причиной гололеда на дорогах.

Пока местные жители спорят на этот счет, власти устраняют последствия снегопада, чтобы осадки не привели к ЧП. Притом, дорожники из-за мощного циклона вышли на круглосуточный режим работы.

Минувшей ночью специалисты, «вооруженные» тракторами-щетками и машинами с отвалами, работали на улицах: Хабаровская, Верхнепортовая, Ладыгина, Окатовая, Днепровская, Катерная, Добровольская, Казанская, Сахалинская, Экипажная, Всеволода Сибирцева, Олега Кошевого, Бородинская, Иртышская, Маковская; проспектах: 100-летие Октября, Университетский, Красного Знамени.

Работы продолжаются до сих пор. Снегоуборочная техника сейчас чистит тротуары, виадуки, переходы, автобусные остановки и лестницы.

- К уборке снега и наледи на своих прилегающих территориях оперативно должны приступить организации и предприятия различных форм собственности. Всего за сутки во Владивостоке выпало 12,9 миллиметра осадков, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока. - Средняя высота снежного покрова достигает 9 сантиметров. 8 января, в городе ожидается усиление северного ветра до 23 метров в секунду.

Граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС обо всех нарушениях в работе городского хозяйства города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно рассказать по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.