«Не каждый же день во Владивостоке снег»: экстремалы показали, как лучше всего передвигаться по улицам города зимой

«Вот это круто», «парни- вы лучшие», «мы этого так долго ждали» - все это оды восхищения, которые пользователи сети посвятили экстремалам. Началось все со снегопада, который обрушился на Владивосток в Рождество. Осадков жители дальневосточной столицы ждали долго, и его появление вызвало практически у всех бурный восторг. Однако пока одни мучились из-за скользких дорог, другие нашли классную альтернативу.

Парни уверены - это самый безопасный метод передвижения, когда на дорогах гололедица. Фото: предоставлено участниками акции.

Почему бы и не прокатиться на сноуборде по улицам города? Экстремалы себя в этом желании ущемлять не стали. «Вооружившись» необходимым инвентарем и прикрыв лицо защитными масками, они встали на доски, при помощи веревок уцепились за машину и покорили гололедицу. Эпичные снимки появились в сети и молниеносно распространились в группах. Реакция по большей части была положительная. Подробнее о снежной акции «КП-Владивостоку» рассказала один из участников необычной поездки.

- Музой для нас стал снегопад, не каждый же день во Владивостоке такой снег. Мы заранее выбрали такое время, чтобы на дорогах было поменьше автомобилистов. Мешать дорожному движению мы не хотели. Машин было немного. Нас приятно удивила их реакция. Мало того, что они нас поддерживали, выкрикивая хвалебные лозунги, так они еще и держали дистанцию, чтобы в случае падения мы остались в живых, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» один из участников. – За нами даже выстраивались небольшие колонны из иномарок, водители которых снимали нас на камеры. Никто из них вообще не ругался, возможно, дело в том, что это было почти Рождество. Но мы очень рады тому, что в городе живут такие удивительные люди.

Однако водители отнеслись к сноубордистам положительно. Фото: предоставлено участниками акции.

А снимки необычной поездки распространились в сети. Фото: предоставлено участниками акции.

Вместе с тем, участник акции утверждает, что в случае, если ему выпишут штраф за нарушение правил дорожного движения, это будет справедливо. Но пока с такой инициативой правоохранители не приходили в гости. Экстремал также отметил, что новые акции, конечно, будут, но вот какие именно – зависит от музы.