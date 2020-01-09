2020-01-09T08:36:25+03:00
Дом. Семья

Испуганного дальневосточного кота с переломанными лапами нашли в курятнике в Приморье

Краснокнижный лесной красавец попался в капкан [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Очень напуганный краснокнижный охотник сейчас находится на лечении. Фото: МРОО «Центр «Тигр»Очень напуганный краснокнижный охотник сейчас находится на лечении. Фото: МРОО «Центр «Тигр»
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Редкий дальневосточный лесной кот с травмами найден в курятнике в поселке Дальнегорск. Лесной красавец попал в страшный капкан. Очень напуганный краснокнижный охотник с несколькими переломами лап и ранами попал в руки специалистов и сейчас находится на лечении.

Переломы специалисты решили не трогать. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Переломы специалисты решили не трогать. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Редкого хищника забрал под свое крыло центр спасения животных «Тигр». Ветеринарные врачи рассказали, что у дальневосточного кота на правой лапе перелом локтевой и лучевой костей, на левой - открытая рана с переломами второй и третьей фаланг.

Нерадивому охотнику почистили и обработали раны. Переломы специалисты решили не трогать до момента, пока не образуется костная мозоль.

Коту обработали раны. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Коту обработали раны. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

- Процесс восстановления будет не быстрым, поэтому о дальнейших перспективах пока говорить рано. Конечно, хочется вернуть котейку на свободу, - сообщили в пресс-службе МРОО «Центр «Тигр».

Специалисты отметили, что вернуть раненного красавца в естественную среду обитания вполне возможно. Как скоро это случится - ветеринары говорить пока не решаются.

У дальневотсочного кота несколько переломов. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

У дальневотсочного кота несколько переломов. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

ИСТОЧНИК KP.RU

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