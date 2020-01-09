Без суда не обойтись: популярная автошкола во Владивостоке кинула учеников

Современная учебная база, скидки на обучение, лояльные цены и грамотные инструкторы – все это должно было стать гарантом беспроблемного получения водительских удостоверений учениками автошколы «Владивосток», однако на деле возникли сложности. Организация, существующая на бумаге, попросту перестала оказывать услуги ученикам, при этом деньги за теорию и вождение многие заплатили в полном размере. В числе пострадавших оказались почти 100 жителей Приморья. Теперь людям придется добиваться выплат через суд. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с представителями прокуратуры и клиентами автошколы.

Приемлемая стоимость обучения, наличие рассрочки и небольшой первоначальный взнос – стали решающими при выборе учебного заведения для многих кандидатов в водители. Однако за весьма привлекательными ценами, как оказалось, скрывался целый ряд проблем, которые начались уже давно. Сначала закрылся офис продаж, расположенный в центре Владивостока, на улице Мордовцева, 3, где ученики заключали договора. Но на процесс обучения это никак не влияло, и ученики продолжили посещать занятия в автошколе, на Русской, 46 строение 3. По словам клиентов компании, если с теорией изначально не было затруднений, то записаться на практические занятия на автодроме оказалось практически невозможно.

– Долго искал, куда пойти учиться на права, сравнивал цены, автошкола «Владивосток» показалась хорошим вариантом, к тому же офис находился недалеко от работы. Договор составил еще в марте, 7 апреля уже пошел на первое занятие по теории. Когда теория подходила к концу, параллельно записался на вождение. Автодром находился на Бородинской, 14, увидев его впервые удивился – не заасфальтированная гравийка, мне кажется это даже не отвечает стандартам. Записывался на занятия через личный кабинет, часто не было свободного времени в автошколе, приходилось отпрашиваться с работы. В середине лета начались проблемы, то мест нет, то занятия отменили, при чем непосредственно перед их началом. В итоге все затянулось до октября, за это время удалось посетить буквально несколько занятий по вождению. Теорию сдал, на руках осталась зачетная книжка и на этом все. Написал заявление на возврат 11 тысяч, которые остались на счету, но до настоящего момента никаких действий от представителей автошколы, планирую обращаться в суд, – поделился пострадавший клиент Антон Потапов.

Неудобный граффик, исчезновение денег из личного кабинета и отсутствие записи на вождение, не помешали автошколе сделать очередной масштабный набор. Отличная скидка осенью и возможность получить права перед Новым годом, привлекли в организацию довольно много желающих.

– Составила договор с автошколой «Владивосток» 6 сентября. Удалось успешно пройти все уроки по теории и сдать два внутренних зачета. После этого началось вождение, записаться на которое удалось лишь в 10-тых числах октября. Инструктор был очень грубый, как оказалось, на него жаловалась не только я, пришлось перевестись к другому. Оплачивать занятия можно было наличными учителям, что не особо внушало доверие, или на сайте компании через личный кабинет, однако это тоже оказалось ненадежно. Например, в ноябре были предварительно оплачены уроки по вождению, которые по факту не состоялись, а деньги снялись. И такая ситуация у многих. А позже занятия и вовсе прекратились. Хотела забрать свою медкомиссию, на которую потрачены деньги, однако в офисе постоянно закрыто, да и на звонки по всем номерам персонал не отвечает, – рассказала бывшая ученица автошколы Нигина Мартемьянова.

В списке пострадавших клиентов компании, по словам девушки, 94 человека. Ученики объединились, чтобы добиться возврата денег и создали общий чат в одном из мессенджеров для обмена новостями. Несостоявшиеся водители потеряли разные суммы, начиная от 7000 рублей. Кто-то не смог посетить вообще ни одного занятия, другим же повезло больше – удалось усвоить теорию. Клиенты уже побывали в прокуратуре Советского района Владивостока, составили коллективный иск, однако отстаивать свои права им придется в индивидуальном порядке.

– К нам обратились порядка 10 человек, с вопросом о возможных мошеннических действиях со стороны руководства автошколы «Владивосток». Учитывая, что прокуратура не проводила процессуальную проверку, направили все обращения в отдел полиции №5 Владивостока. Так как действия касаются оказания услуг, также все жалобы адресовали в Роспотребнадзор по Приморскому краю. Согласно закону о защите прав потребителей, каждый ученик автошколы, которому оказаны некачественные услуги, может взыскать деньги через суд. Общий иск в этом случае исключен. Порядок обращения в суд тоже всем разъяснили, – прокомментировал заместитель прокурора Александр Ягубкин.

Пока в действиях нерадивой компании разбираются ответственные инстанции, ученики продолжают обивать пороги и обрывать телефоны, на которые корреспонденту «КП»-Владивосток» также не удалось дозвониться.