«Я курил и буду курить»: дерзкий пассажир самолета по пути во Владивосток устроил скандал

Пассажир самолета Новосибирск - Владивосток не смог перенести перелет без сигаретки. Мужчина закурил прямо в туалете, его не смущали ни экипаж, ни другие пассажиры.

Едкий запах сигаретного дыма стал стремительно «расползаться» по самолету, что насторожило многих пассажиров. Источником неприятного запаха была «раковая палочка» в руках дерзкого 37-летнего мужчины. Экипаж поспешил сделать замечания нарушителю, но в ответ услышал:

- Я курил и буду курить, - резко отвечал «дымящий» пассажир.

Едва самолет приземлился во Владивостоке, так за дебоширом пришли полицейские. Как рассказал источник в правоохранительных органах, освидетельствование показало, что мужчина был слегка пьян.

- В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Авиадебоширу грозят штраф: по первой статье - до 1,5 тысячи рулей, по второй - до пяти тысяч рублей.