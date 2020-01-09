2020-01-09T09:48:27+03:00
Общество

«Я курил и буду курить»: дерзкий пассажир самолета по пути во Владивосток устроил скандал

Мужчина слегка подшофе покурил прямо на борту лайнера
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Едва самолет приземлился во Владивостоке, так за дебоширом пришли полицейскиеЕдва самолет приземлился во Владивостоке, так за дебоширом пришли полицейскиеФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажир самолета Новосибирск - Владивосток не смог перенести перелет без сигаретки. Мужчина закурил прямо в туалете, его не смущали ни экипаж, ни другие пассажиры.

Едкий запах сигаретного дыма стал стремительно «расползаться» по самолету, что насторожило многих пассажиров. Источником неприятного запаха была «раковая палочка» в руках дерзкого 37-летнего мужчины. Экипаж поспешил сделать замечания нарушителю, но в ответ услышал:

- Я курил и буду курить, - резко отвечал «дымящий» пассажир.

Едва самолет приземлился во Владивостоке, так за дебоширом пришли полицейские. Как рассказал источник в правоохранительных органах, освидетельствование показало, что мужчина был слегка пьян.

- В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Авиадебоширу грозят штраф: по первой статье - до 1,5 тысячи рулей, по второй - до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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