2019-12-29T10:52:23+03:00
Общество

Руферы из Владивостока нарядились в костюмы Деда Мороза и на 320-метровой высоте поставили елку

Вот только простояло дерево там недолго. Высотникам в свой выходной пришлось забираться на башню и снимать его с радиовышки
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Парни забрались на радиомачту. Фото: be_in_blackПарни забрались на радиомачту. Фото: be_in_black
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Руферы, нарядившись в костюмы Деда Мороза, 28 декабря забрались на вторую по высоте точку Владивостока. На радиомачте они установили новогоднюю елку. По словам парней, забираться было удобно, но дерево и зимняя одежда все-таки мешали.

Экстремальное увлечение молодых людей из приморской столицы принято называть "руфинг" (происходит от английского слова roof - крыша). Оно подразумевает прогулки по крышам, башням, вышкам и тому подобным строениям - в общем, всем тем точкам, с которых можно легко сорваться.

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Санты-великаны были замечены сегодня на сопке Буссе
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В инстаграм-профилях обоих ребят можно увидеть бесконечное множество покоренных ими локаций. Среди них красуется и радиовышка на сопке Буссе, высота которой 320 метров над уровнем моря. Фото с недавнего их похода на башню разлетелись по всем соцсетям, вызвав ажиотаж.

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Типичные владивостокские Деды Морозы
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- Короче говоря, мы поставили самую высокую ёлку в столице Дальнего Востока. Потому что можем, - рассказывает один из руферов. Свои имена парни попросили не оглашать. - Поднимались туда не в первый раз, мешала больше зимняя одежда, чем костюмы Деда Мороза. Елку закрепили там и оставили, вот из-за нее, кстати, было не очень удобно взбираться.

К слову, благие намерения ребят уже сегодня обернулись не самым лучшим образом. Как сообщил источник "КП", высотникам пришлось внеурочно в свой выходной день лезть на радиовышку и снимать дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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