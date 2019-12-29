2019-12-29T11:32:21+03:00
Происшествия

Гимнастка во Владивостокском цирке сорвалась с 6-метровой высоты и ударилась головой

О состоянии пострадавшей пока что ничего неизвестно [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостокском цирке сорвалась гимнастка. Скрин из видео: dps_vlВо Владивостокском цирке сорвалась гимнастка. Скрин из видео: dps_vl
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Во Владивостокском цирке произошло ЧП: во время выполнения трюка с троса сорвалась воздушная гимнастка. Девушка ударилась головой, упав с высоты не менее шести метров. Состояние пострадавшей пока что неизвестно, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Девушка сорвалась с 6-метровой высоты. Видео: dps_vl.! другой источник

Сразу же после падения к девушке подбежал ее партнер по номеру, а спустя несколько секунд после происшествия в зале выключили освещение. Заплакали дети.

- Девушку унесли за кулисы, а затем госпитализировали, - рассказали очевидцы.

Все обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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