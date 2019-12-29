Гимнастка во Владивостокском цирке сорвалась с 6-метровой высоты и ударилась головой
Во Владивостокском цирке произошло ЧП: во время выполнения трюка с троса сорвалась воздушная гимнастка. Девушка ударилась головой, упав с высоты не менее шести метров. Состояние пострадавшей пока что неизвестно, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Девушка сорвалась с 6-метровой высоты. Видео: dps_vl.! другой источник
Сразу же после падения к девушке подбежал ее партнер по номеру, а спустя несколько секунд после происшествия в зале выключили освещение. Заплакали дети.
- Девушку унесли за кулисы, а затем госпитализировали, - рассказали очевидцы.
Все обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU