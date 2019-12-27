Одинокого медвежонка, едва не погибшего от нападения стаи бродячих собак, спасли в Приморье

25 декабря в департамент охотнадзора поступило тревожное сообщение о том, что в Уссурийске гималайский медвежонок бродит по дачным участкам. Ситуация усугублялась тем, что на малыша напала стая бродячих собак. Они гоняли мишку, местные боялись, как бы все не закончилось печально. К счастью, ему чудом удалось избежать серьезных травм и выжить.

На место выехали специалисты, отловили медвежонка и привезли в Центр «Тигр». Сейчас с ним работают ветеринары.

Сейчас малышом занимаются ветеринары. Фото: Центр «Тигр».

- Это девочка, которая родилась в этом году. Она не успела набрать вес, поэтому не смогла уйти в спячку, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Юлия Стоянская, ассистент ветеринарного врача Центра «Тигр». – Поэтому она бродила по дачным участкам в поисках еды. Мы ее осмотрели, у нее есть небольшая рана, но она не серьезная. Привезли ее к нам в вольер 25 декабря. Сейчас наша задача откормить медвежонка, чтобы к весне он смог выйти на волю и нормально приспособиться к естественной среде. Чувствует себя малышка хорошо.

Медвежонку нет и года. Фото: Центр «Тигр».

По словам ветеринара, мама-медведица либо ушла в спячку, либо могла погибнуть от рук человека. Но у медвежат не так, как у тигрят, они могут самостоятельно без помощи родителей выжить в дикой природе. Мы очень надеемся на то, что у уссурийского малыша все сложится удачно, и вскоре он окажется дома.

Кстати, с 2016 года Центру «Тигр» удалось спасти 12 гималайских и 5 бурых медведей. Поэтому опыта в таких делах у них более, чем достаточно.