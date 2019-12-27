Лучший сотрудник криминальной милиции: в Приморье назначили нового начальника уголовного розыска

Полковника полиции Дмитрия Полоскина приказом Министра внутренних дел РФ назначили начальником управления уголовного розыска УМВД Приморья. Сотрудник уже вступил в должность и начал работу на новом месте.

Чтобы выяснить, кто заменил предыдущего руководителя, давайте познакомимся с Дмитрием. Прежде чем начать работу в органах, он окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Там он обучался по специальности «юриспруденция», поэтому на выпуске получил квалификацию юриста.

Начал свою карьеру Дмитрий в 2002 году с Ленинского района Владивостока в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска, тогда еще, милиции. Спустя семь лет его повысили в должности, и он стал начальником отделения по раскрытию преступлений общеуголовной направленности, совершаемых организованными преступными группами.

- С 2013 по 2019 год Дмитрий Полоскин занимал должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Коллеги и начальство Дмитрия отзываются о нем, как о умелом организаторе, требовательном руководителе и профессиональном сотруднике. Большое внимание он уделяет молодым кадрам, добиваясь повышения эффективности их служебной деятельности.

Дмитрия Полоскина наградили медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе» и «За отличную службу в МВД». Кроме того, его отметили нагрудным знаком «Лучший сотрудник криминальной милиции».