Итоги нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в Приморье: 13 тысяч новых предприятий, 700 миллионов на помощь

Первый год реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в Приморье можно назвать успешным. Об этом говорят итоги: в регионе зарегистрировано 13 тысяч новых предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые вносят значимый вклад в развитие экономики края. Во многом успеху способствует система помощи и поддержки бизнесменам, которую на всех стадиях воплощения идеи в жизнь оказывают центры «Мой бизнес».

В этом году на поддержку предпринимательства из регионального и федерального бюджетов было направлено 700 миллионов рублей. Сумма для Приморья беспрецедентная – за три предыдущих года в совокупности было выделено меньше средств. Увеличение финансовой поддержки дало свой плоды – в регионе открылось шесть новых центров «Мой бизнес», где предпринимателям оказывают всестороннюю поддержку: от регистрации предприятия до вывода товаров на экспорт.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ

Популярностью пользуются льготные займы в Микрокредитной компании Приморья. Ставка - 6,25 процента годовых по базовым программам и 3,12 процента – для бизнеса в моногородах. Компания уже выдала займов на сумму порядка 100 миллионов рублей. Дорогостоящие услуги - внедрение программ модернизации, технический аудит, сертификация и много другое – на условиях софинансирования можно получить в Региональном центре инжиниринга. Бизнесмену придется оплатить только пять процентов от их рыночной стоимости.

- Мы должны быть полезными с самого начала. В наших силах оказать содействие в регистрации и открытии предприятия, написании бизнес-плана, поиска ресурсов и многое другое. Яркой звездочкой этого года стало создание Регионального центра инжиниринга, который поможет улучшить или выйти в другие направления, - сказал Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморского края, курирующий экономический блок.

Важно отметить и создание Центра инноваций социальной сферы, который помогает социальному бизнесу, который призван приносить помощь людям. Творческие мастерские, частные детские сады и медицинские центры могу рассчитывать на содействие в выстраивании эффективной бизнес-модели, чтобы не только выйти в ноль, но и приносить прибыль.

Одним из драйверов экономики, как отметил Константин Шестаков, станет экспорт. И здесь на помощь также придет выстроенная в регионе система поддержки малого и среднего бизнеса. Проект будет сопровождаться на протяжении всего пути: отправка образцов, регистрация товарного знака и даже объяснение тонкостей менталитета жителей других стран, куда предприниматель намерен вывести свой товар.

- Можно получить поддержку на любом этапе. Если хотите начать свой бизнес – поможем зарегистрировать юрлицо, разработать бизнес-план, привлечь деньги на реализацию своей идеи, пригласим на обучение основам предпринимательства. Если бизнес уже запущен – поможем его масштабировать, модернизировать производство, сделать более прибыльным. Есть готовый качественный продукт – представим его на мировых рынках, – отметил Евгений Никифоров, генеральный директор центра «Мой бизнес».

СО СТАТИСТИКОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ

За неполный год работы мер поддержки результаты налицо: в Приморье зарегистрировано 12 953 новых субъектов малого и среднего бизнеса. Вклад предпринимательства в валовой национальный продукт – 40 процентов, тогда как по России этот показатель составляет немногим больше 20 процентов.

- Предпринимательство – это живая, динамичная сфера: какие-то предприятия открываются, кто-то принимает решение закрыть бизнес. Это нормальная ситуация. В целом «сальдо», с августа по декабрь общее количество субъектов МСП в Приморье «приросло» на 800 компаний и ИП, - добавила Наталья Набойченко и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Всего центр «Мой бизнес» за 2019 год оказал больше 6,5 тысячи услуг, среди которых сертификация, предоставление гарантий и проведение публичных мероприятий – тренингов, мастер-классов, форумов.

Главный офис центра «Мой бизнеса» находится во Владивостоке на Тигровой, 7. Здесь предприниматели могут получить всю господдержку в режиме «одного окна», представительства открыли в Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске и Артеме.

Напомним, что национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется в России по инициативе президента России Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается нарастить оборот субъектов МСП в 1,5 раза – до 1,5 триллиона рублей.