«Потом будут рисовать кисточками»: приморские орнитологи научили пингвинов живописи

Орнитологи Приморского океанариума обучили пингвинов Гумбольдта рисовать лапками. Специалисты убеждены, что морских птиц необходимо развивать разносторонне, поэтому приобщают их не только к спорту, но и к изобразительному искусству. Шедевры от пернатых можно будет не только посмотреть, но и приобрести в самом научном центре. Вырученные деньги пойдут на благотворительность, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

Пингвины воспринимают рисование как игру. Фото: Приморский океанариум

- Пингвины освоили технику пальцевой живописи в качестве новой игры, в итоге все остались довольны - птицы процессом, а мы результатом, - рассказала главный специалист отдела орнитологии Владислава Крещеновская.

По словам эксперта, с морскими птицами занимаются каждый день. Краску для развлечения используют самую безопасную, детскую.

- Краска предназначена для маленьких детей, и, конечно, безвредна для наших птиц. Пингвины наступают лапами в цвет, а затем оставляют яркие следы на бумаге, и ни один рисунок не похож на другой. Мы поощряем увлечение пингвинов изобразительным искусством, не исключено, что, освоив в полной мере технику пальцевой живописи, они начнут творить кисточками.

Уникальные творения можно будет приобрести на благотворительной акции «Океан надежды». Она состоится завтра, 28 декабря, с 11-30 до 14 часов. Вырученную денежную сумму от продажи рисунков собираются перечислить фонду «Сохрани жизнь».