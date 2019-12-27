2019-12-27T09:25:48+03:00
Общество

Новогодний салют в преддверии 2020 во Владивостоке: увидеть небесное шоу можно с 6 точек города

Завершится представление праздничными гуляньями
Кристина ГРИН
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Начало 31 декабря в 22:00.Начало 31 декабря в 22:00.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Новый 2020 год стремительно подбирается. В преддверии самого главного зимнего праздника во Владивостоке пройдет красочное небесное шоу. Речь, разумеется, о салюте, который должен озарить вечерний город разноцветными огнями. Ежегодно перед горожанами встает вопрос, откуда посмотреть на салют. Чтобы не блуждать по дальневосточной столице в поисках лучшего места, власти обнародовали локации самых выгодных зрительских «трибун». Сохраните, чтобы адреса были у вас под рукой. Начало 31 декабря в 22:00.

- Впервые к привычным местам, где можно было увидеть фейерверк – центральной площади Владивостока, Русскому острову и поселку Трудовое – добавится еще три точки, - рассказывают в пресс-службе администрации Владивостока. - Красочные залпы озарят также небо над стадионом школы № 50 (ул. Олега Кошевого, 26), а также в селе Береговое и на острове Попова.

Завершится салют праздничными гуляньями. Для горожан приготовили насыщенную программу с концертами, песнями и танцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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