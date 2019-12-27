2019-12-27T13:24:21+03:00
Общество

Фристайлер по-рыбацки: на Сахалине уверены - праздновать хороший улов нужно зажигательным брейк-дансом

Доказательство, заряженное позитивом, активно распространяется в сети [видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Рыбаки, танцующие брейк-данс на льду, рассмешили жителей Сахалина. Фото: @fishing_island_sakhalin.Рыбаки, танцующие брейк-данс на льду, рассмешили жителей Сахалина. Фото: @fishing_island_sakhalin.
Изменить размер текста:

Фрисайлер. Сколько воспоминаний связано с этой песней. Чтобы она не теряла популярность, в нее снова вдохнули жизнь. Причем сделали это рыбаки. Сейчас в сети активно распространяется видео, на котором морские охотники под легендарный трек танцуют брейк-данс и хвастаются уловом. Вот так, без подготовки, чистая импровизация, а точнее – фристайлер.

Автор видео заверил, что экстремальное ледовое шоу проходило где-то на Сахалине, а именно на побережье Корсаковского района. Герои фильма по-настоящему всецело отдаются танцу. Один даже встает на голову, коллеги по сцене ему в этом помогают, но вишенкой на торте, конечно, стал брейк-танс. Рыбацкое снаряжение и лед – не помеха, если душа требует хореографии.

Рыбаки, танцующие брейк-данс на льду, рассмешили жителей Сахалина..Видео: @fishing_island_sakhalin.! другой источник

Жители Сахалина оценили забавный видеоролик по достоинству. Многие отшучиваются, что именно так нужно справляться с плохим уловом. Комментарии под постом тому подтверждение.

Браво, так держать, молодцы!

Без клева тоже клево!

Ребята, просто класс!

Большинство отреагировало на видео положительно. Но, по словам пользователей сети, скорее всего, видео было снято не в этом году, потому что сейчас в Охотском море нет устойчивого припая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Скандальная «Мышь на сыре» вернулась на главную площадь Владивостока
Массовое автобусное ДТП парализовало центр Владивостока
В АО «Восточный Порт» отметили заслуги лучших работников предприятия
В Приморье осудят мужчину, который избил и замотал сожительницу скотчем
Не повезло под Новый год, на рынке Владивостока изъяли норковые шубы и дубленки
«Лошадь сбила Ипсум»: в Приморье машина улетела в кювет после встречи с животным
Хочешь в отпуск, плати долги: жителю Владивостока пришлось рассчитаться с приставами
СК Приморья возбудил уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки от выстрела из ружья
Выдавил конкурента: автобус перелетел через бордюр во Владивостоке
Тетя Вера – ты огонь: продавец из Уссурийска прославилась в сети
"Грядет Апокалипсис?" Владивостокцы шокированы 2-балльными пробками
Во Владивостоке разыскивают 35-летнего Александра
Какое еще предпринимательство? Приморец скрывал свой доход от приставов, чтобы не отдавать долг
Синоптики предупреждают: в Приморье потенциально опасная погода
Маленькая жительница Владивостока победила в федеральном конкурсе рисунков
Срочно идем фотографироваться! Во Владивостоке установили праздничную иллюминацию
В Приморье сотрудника военкомата поймали на взятке
Психологи помогут мальчику, который случайно застрелил 4-летнюю сестру из ружья в Приморье
Предприимчивая жительница Приморья придумала схему обогащения
Дед Мороз за рулем трамвая: во Владивостоке на линию вышел новогодний транспорт
Банда дерзких подростков-разбойников пойдет под суд за серию грабежей в Артеме
Ветер северный: о бесснежной погоде во Владивостоке на 26 декабря 2019 года
Ничего нового: Владивосток стоит в восьмибалльных пробках
Пожарные вытащили приморца из горящей квартиры