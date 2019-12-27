Фристайлер по-рыбацки: на Сахалине уверены - праздновать хороший улов нужно зажигательным брейк-дансом

Фрисайлер. Сколько воспоминаний связано с этой песней. Чтобы она не теряла популярность, в нее снова вдохнули жизнь. Причем сделали это рыбаки. Сейчас в сети активно распространяется видео, на котором морские охотники под легендарный трек танцуют брейк-данс и хвастаются уловом. Вот так, без подготовки, чистая импровизация, а точнее – фристайлер.

Автор видео заверил, что экстремальное ледовое шоу проходило где-то на Сахалине, а именно на побережье Корсаковского района. Герои фильма по-настоящему всецело отдаются танцу. Один даже встает на голову, коллеги по сцене ему в этом помогают, но вишенкой на торте, конечно, стал брейк-танс. Рыбацкое снаряжение и лед – не помеха, если душа требует хореографии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="336" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752154" frameborder="0"></iframe> Рыбаки, танцующие брейк-данс на льду, рассмешили жителей Сахалина..Видео: @fishing_island_sakhalin.! другой источник

Жители Сахалина оценили забавный видеоролик по достоинству. Многие отшучиваются, что именно так нужно справляться с плохим уловом. Комментарии под постом тому подтверждение.

Браво, так держать, молодцы!

Без клева тоже клево!

Ребята, просто класс!

Большинство отреагировало на видео положительно. Но, по словам пользователей сети, скорее всего, видео было снято не в этом году, потому что сейчас в Охотском море нет устойчивого припая.