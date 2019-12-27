Юрий Трутнев: Дальневосточные верфи нужно «оживлять»

Не без проблем, но отрасль добычи и переработки рыбы развивается. Так можно резюмировать итоги заседания подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Встреча ключевых представителей отрасли прошла 24 декабря в Москве под руководством зампредседателя правительства – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«КВОТЫ В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ»

«Рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходится на Дальний Восток, а, если взять во внимание Арктику, которая тоже относится к ведению Минвостокразвития России, то это уже 82%. Правительством РФ разработаны и реализуются меры поддержки программы инвестиционных квот, проводятся крабовые аукционы», - сообщил Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, механизм инвестиционных квот стал эффективной мерой поддержки инвесторов: дальневосточные бизнесмены активно развивают 32 проекта на сумму 108 млрд рублей. Сюда входит 18 договоров на строительство рыбопромысловых судов общей стоимостью 93 млрд рублей. Два судна уже построены: это 50-метровые траулеры-сейнеры, которые построил для рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) ПСЗ «Янтарь». Судно «Ленинец» уже прибыло в порт приписки, «Командор» проходит регистрацию права собственности. Это также 14 проектов по строительству рыбоперерабатывающих заводов на сумму около 15 млрд рублей. Уже завершено строительство 6 рыбоперерабатывающих заводов на сумму 7,5 млрд рублей: 4 на Камчатке, по одному на Сахалине и в Приморье.

Например, компания «Доброфлот построила завод по переработке минтая и других видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в день. 13 декабря руководство Федерального агентства по рыболовству подписало приказ о выделении квот на добычу рыбы на Дальнем Востоке в 2020 году. За Группой Компаний «Доброфлотом» закреплено право добыть около 14 тысяч тонн рыбы. Тем самым Росрыболовство выполнило свою часть сделки в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции».

«Мы инвестировали в проект 1,7 млрд рублей, а финансовым партнером выступил банк «ВТБ», - отмечал ранее управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. - Сейчас мы налаживаем оборудование и готовимся к приему мороженого минтая и сельди, а также парного сырца, выловленного не только за счет инвестиционных квот, но и в прибрежных районах Приморья».

ДО СЕМИ ЛЕТ НА КРАБОЛОВ

В мае 2019 года федеральные власти приняли «крабовый» закон № 86-ФЗ, в рамках которого на аукционах продано 35 лотов, 25 из которых - для вылова краба на Дальнем Востоке. Поступления в федеральный бюджет РФ от продажи 35 крабовых лотов превысили 142 млрд рублей. На российских верфях будет построено 35 судов. Киль первого краболова, строящегося на Дальнем Востоке, был заложен на «Восточной верфи» в конце ноября.

Участники заседания обсудили необходимость увеличения для Дальнего Востока срока строительства краболовных судов в рамках программы инвестиционных квот с 5 до 7 лет.

«Для многих предприятий на Дальнем Востоке строительство краболовов - совсем новая деятельность, а состояние предприятий не такое блестящее, поэтому нас попросили продлить программу строительства судов на два года. Данное предложение было поддержано», - пояснил Юрий Трутнев.

Рассматривался механизм экономического стимулирования рыбохозяйственных компанпий, ставших победителями «крабовых аукционов», при размещении заказов на приобретение краболовных судов на дальневосточных верфях. Предполагается, что субсидирование затрат инвесторов может достигать до 20%. Такую инициативу, выдвинутую двумя вице-премьерами – Юрием Трутневым и Алексеем Гордеевым, поддержал Президент России Владимир Путин.

«Мы хотим, чтобы наши рыбаки, добывающие краба, заказывали суда на дальневосточных верфях. Сейчас большая часть крабов добывается на Дальнем Востоке, а суда строятся на других территориях. Состояние дальневосточных верфей не самое лучшее. Их нужно «оживлять». Именно для этого будет предоставлена субсидия. Есть соответствующее поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина. На заседании мы обсуждали разработку механизма. Он требует серьезных уточнений. Надо понять, когда эти субсидии могут быть предоставлены, обратить внимание на гарантии для заказчиков судов. Надо разработать документы, которые позволят рыбакам без риска отдавать заказы на дальневосточные верфи. Заказчик должен понимать, что он или получил заказанные суда, или ему обратно вернут деньги, тогда он закажет суда на другой дальневосточной верфи, но сохранит квоты», - заметил Юрий Трутнев.

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ

По словам Президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, необходимо предусмотреть средства на субсидии в федеральном бюджете. Он отметил, что решение об этом является важным для отрасли и сопоставимым с тем, что было принято в декабре 2017 года, когда инвестиционные квоты стали выделяться не только под строительство крупнотоннажных, но и среднетоннажных и малых судов.

Как уточнил заместитель Министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, дальневосточные верфи - Находкинский судоремонтный завод, Хабаровский судостроительный завод и «Восточная верфь» – заявили, что вступили в переговоры с потенциальными заказчиками краболовных судов. Готовы до 2024 года построить не менее 16 таких судов. Первое судно может быть передано заказчику не раннее 2022 года. Средняя оценочная стоимость строительства судов-краболовов составляет около 1,7 млрд рублей. Объем средств федерального бюджета для строительства одного судна из расчета компенсации 20% затрат составит порядка 340 млн рублей.

Обсуждался вопрос сокращения сроков предоставления лицензии для поставок крабов на экспорт в живом виде, выдаваемой Минпромторгом России. Отмечалось, что процедура согласования заявления на получение лицензии Минпромторга России на экспорт живого краба по сути носит формальный характер (для экспорта мороженой крабовой продукции лицензии и вовсе не требуется). Юрий Трутнев дал поручение Минпромторгу России проработать вопрос сокращения сроков и упрощения механизма предоставления лицензии.