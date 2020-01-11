Четыре лошади погибли на пожаре в парке Минного городка во Владивостоке

Пожар на конюшне в парке Минного городка в субботу, 11 января, унес жизни четырех из 28 содержавшихся там лошадей. Сигнал на пульт на пульт пожарной охраны поступил слишком поздно - в 20.23. Пожарные расчеты прибыли спустя 10 минут, но к тому времени строение было объято пламенем по всей площади.

Через час пожар удалось локализовать, в 21.36 ликвидировано открытое горение. По предварительным данным общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

На пожаре пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754130" frameborder="0"></iframe> Возгорание произошло в конюшне клуба Rosso.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754129" frameborder="0"></iframe> На пожаре во Владивостоке в парке Минного городка погибли четыре лошади.

Судя по всему, конюшня принадлежит клубу верховой езды Rosso. Очевидцы сообщают, что в здании по адресу Луговая, 34 ст.1, находилось 28 лошадей. Их немедленно вывели в безопасные вольеры, однако четыре лошади потеряли сознание в задымленной конюшне, вынести их на свежий воздух не удалось, животные погибли.

Для остальных срочно ищут свободные места в других конюшнях города. Кроме того владельцы животных бросили клич в поисках автомобилей-коневозов, чтобы безопасно транспортировать четвероногих.