Четыре лошади погибли на пожаре в парке Минного городка во Владивостоке
Пожар на конюшне в парке Минного городка в субботу, 11 января, унес жизни четырех из 28 содержавшихся там лошадей. Сигнал на пульт на пульт пожарной охраны поступил слишком поздно - в 20.23. Пожарные расчеты прибыли спустя 10 минут, но к тому времени строение было объято пламенем по всей площади.
Через час пожар удалось локализовать, в 21.36 ликвидировано открытое горение. По предварительным данным общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
На пожаре пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.
Возгорание произошло в конюшне клуба Rosso.
На пожаре во Владивостоке в парке Минного городка погибли четыре лошади.
Судя по всему, конюшня принадлежит клубу верховой езды Rosso. Очевидцы сообщают, что в здании по адресу Луговая, 34 ст.1, находилось 28 лошадей. Их немедленно вывели в безопасные вольеры, однако четыре лошади потеряли сознание в задымленной конюшне, вынести их на свежий воздух не удалось, животные погибли.
Для остальных срочно ищут свободные места в других конюшнях города. Кроме того владельцы животных бросили клич в поисках автомобилей-коневозов, чтобы безопасно транспортировать четвероногих.
ИСТОЧНИК KP.RU