2020-01-10T05:48:12+03:00
Общество

Нашли свою улицу? Космонавт сфотографировал Владивосток с орбиты

Снимок был сделан с высоты 420 километров
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Снимок Владивостока с высоты 420 километров. Фото: космонавт Олег КононенкоСнимок Владивостока с высоты 420 километров. Фото: космонавт Олег Кононенко
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Космонавт Олег Кононенко сфотографировал Владивосток с околоземной орбиты. Сделанный с 420 километровой высоты снимок восхитил приморцев. Граждане отметили, что город так выглядит симпатичнее, чем на земле.

Роскосмос в своем фейсбуке опубликовал снимки 16 городов России. Среди фотогеничных счастливчиков оказалась и приморская столица. Автор поста предложил попробовать найти на снимке свою улицу.

- Сегодня космическими снимками, казалось бы, никого не удивишь, но нам все равно сложно оторваться от фотографий. Давайте еще раз полюбуемся ночными видами нескольких городов России. Есть ли среди них ваш? Можете различить свою улицу?

В космическую фотоподборку вошла также Москва, интернет-пользователи сравнили город с паутиной.

Снимок Москвы с околоземной орбиты. Фото: космонавт Олег Кононенко

Снимок Москвы с околоземной орбиты. Фото: космонавт Олег Кононенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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