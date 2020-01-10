Проехал по мосту – лишился литья: новый способ разбортировки осваивают во Владивостоке

Неприятный сюрприз ждал приморского автомобилиста в конце рабочей недели после поездки по одной из главных дорог Владивостока. Второречинский мост, ямы на котором в нескольких местах достигают полуметра, превратился в настоящую полосу препятствий для автолюбителей. Герою сегодняшний истории явно не повезло, угодив в одну из таких ям, водитель лишился литья. Диск буквально раскололся на две части. Своими переживаниями мужчина поделился в сети, передав пламенный привет мэрии города.

Видео, опубликованное в популярной автомобильной группе, набирает популярность. Пока одни рассматривают повреждения литого диска, ругая производителя за некачественный товар, другие искренне сочувствуют автомобилисту, предлагая обратиться в суд. Состояние покрытия на мосту Второй Речки действительно вызывает много вопросов. На протяжении нескольких лет дорога оказывается испещрена глубокими ямами. При этом коварные провалы в асфальте сейчас есть, как при движении в город, так и в обратном направлении. Неоднократно на аварийном участке проходил ямочный ремонт, однако добиться идеально ровного покрытия дорожникам пока не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/753853" frameborder="0"></iframe> Поездка по мосту во Владивостоке закончилась серьезными повреждениями авто.Видео:dpscontrol125rus

Специалисты администрации Владивостока осведомлены о повреждении дорожного покрытия на Второй Речке. По словам представителя ведомства, подрядчик обещал начать ремонт на мосту в ближайшее время.

– Ямы планируется заделать с помощью технологии укладки холодного асфальта. Точный срок работ на данный момент определяется, – прокомментировала корреспонденту «Комсомолки» специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Панина.

Стоит отметить, что пострадавшие автомобилисты в полном праве обратиться в суд для получения компенсации.