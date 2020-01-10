2020-01-10T06:39:11+03:00
Происшествия

Проехал по мосту – лишился литья: новый способ разбортировки осваивают во Владивостоке

Ремонт дороги на Второй Речке обещают начать в ближайшее время [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Литье оказалось сломано после поездки по мосту. Фото: print screenЛитье оказалось сломано после поездки по мосту. Фото: print screen
Изменить размер текста:

Неприятный сюрприз ждал приморского автомобилиста в конце рабочей недели после поездки по одной из главных дорог Владивостока. Второречинский мост, ямы на котором в нескольких местах достигают полуметра, превратился в настоящую полосу препятствий для автолюбителей. Герою сегодняшний истории явно не повезло, угодив в одну из таких ям, водитель лишился литья. Диск буквально раскололся на две части. Своими переживаниями мужчина поделился в сети, передав пламенный привет мэрии города.

Видео, опубликованное в популярной автомобильной группе, набирает популярность. Пока одни рассматривают повреждения литого диска, ругая производителя за некачественный товар, другие искренне сочувствуют автомобилисту, предлагая обратиться в суд. Состояние покрытия на мосту Второй Речки действительно вызывает много вопросов. На протяжении нескольких лет дорога оказывается испещрена глубокими ямами. При этом коварные провалы в асфальте сейчас есть, как при движении в город, так и в обратном направлении. Неоднократно на аварийном участке проходил ямочный ремонт, однако добиться идеально ровного покрытия дорожникам пока не удалось.

Поездка по мосту во Владивостоке закончилась серьезными повреждениями авто.Видео:dpscontrol125rus

Специалисты администрации Владивостока осведомлены о повреждении дорожного покрытия на Второй Речке. По словам представителя ведомства, подрядчик обещал начать ремонт на мосту в ближайшее время.

– Ямы планируется заделать с помощью технологии укладки холодного асфальта. Точный срок работ на данный момент определяется, – прокомментировала корреспонденту «Комсомолки» специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Панина.

Стоит отметить, что пострадавшие автомобилисты в полном праве обратиться в суд для получения компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подарок от столицы: первые московские трамваи пришли во Владивосток
Два автобусных маршрута во Владивостоке изменят схему движения со следующей недели
Гонки автобусов во Владивостоке закончились аварией и гневом в соцсетях
«Эскортница» с приморской сим-картой предложила кировчанину себя, потребовала предоплату и исчезла
Самый большой каток Владивостока стал бесплатным для детей и школьников
Пожар в квартире на Русском острове: в огненной ловушке находились 16 человек
Последствия рождественской метели: около 600 КамАЗов снега вывезли за ночь с улиц Владивостока
Бывший помощник губернатора стал еще одним вице-мэром Владивостока
Алчный уголовник из соседнего региона угрожал забить приморскую пенсионерку-инвалида
Приморская организация накопила 14 миллионов неуплаченных налогов
А точно все вышли на работу? Во Владивостоке 4-балльные пробки
Инспектор приморской колонии сам может оказаться в тюрьме за получение взятки
Синоптики определили уровень опасности в Приморье
В Приморье активничают три вида гриппа
Синоптики рассказали об осадках в Приморье на ближайших выходных
Приморец ворвался в магазин с самодельной бомбой
Мошенница из Владивостока скрывалась 15 лет и была поймана в Москве
Приморские спасатели нашли заблудившегося в дикой природе туриста
В Приморье коммунальная компания задолжала 5 миллионов рублей
Движение на улице Капитана Шефнера наконец-то откроют
Ограбили на 400 тысяч: три приморца обвиняются в разбойных нападениях
Из центра Владивостока вывезли 250 КамАЗов снега
В сети появилось полное видео скандального «избиения» в стоматологии Уссурийска
Лишили жизни и бросили на остановке: тело мужчины нашли в поселке Славянка
Въезд большегрузов на территорию Владивостока ограничили