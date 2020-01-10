Полицейский застрелил породистую собаку, чтобы спасти больную раком из Приморья

Случилось все во Владивостоке несколько дней назад. Местная жительница обратилась в отделение полиции и рассказала о том, что в доме ее мамы находится агрессивная бельгийская овчарка. Из-за нее врачи скорой помощи не могут оказать женщине, больной раком, необходимую медицинскую помощь. Что это за собака и как она оказалась в доме – пока неизвестно. Обеспокоенная состоянием тяжело больной родительницы и сложившейся ситуацией дочь попросила о помощи правоохранителей.

В итоге на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что опасения дочери пациентки были оправданными. Собака, которая находилась в комнате онкобольной, вела себя очень агрессивно. Овчарка не реагировала ни на какие команды и бросалась на людей.

- В соответствии с частью 1 статьи 24 ФЗ «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия для обезвреживания животного, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что сейчас по факту случившегося оперативники проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.