2020-01-10T13:28:14+03:00
Происшествия

Плата за унижение: обиженный житель Приморья облил бензином и сжег собутыльника

Мужчина жил у жертвы, но во время застолья между ними «пробежала черная кошка»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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За убийство с особой жестокостью мужчине грозит до 20 лет колонииЗа убийство с особой жестокостью мужчине грозит до 20 лет колонииФото: Александр ГЛУЗ
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«В состоянии алкогольного опьянения» - такая фраза в 90 процентах случае звучит в криминальных сводках. Продолжение может быть разным: от безобидного до трагичного, совмещенного с особой жестокостью. Второй случай - наш.

Андрей (все имена изменены - прим. ред.) временно жил у своего приятеля Антона в приморском селе Каменка. В один из июньских дней 2019 года знакомые выпивали и начали ссориться. Атмосфера накалялась, Антон не выдержал и стал выгонять гостя.

Конфликт продолжался и взбешенный хозяин квартиры выбросил вещи Андрея на улицу, схватил канистру с бензином, облил ноги приятеля и поджег. Ошарашенный 35-летний мужчина смог потушить горящие конечности и затаил обиду на своего уже бывшего друга.

План мести Андрей вынашивал недолго: он схватил ту же канистру с бензином, облил Антона и поджег. Мужчина вспыхнул в один миг на глазах у своего бывшего приятеля. Тем временем Андрей сбежал, он даже не собирался помогать своему экс-товарищу.

- Смерть потерпевшего наступила в результате термического шока вследствие обширного поражения кожных покровов и мягких тканей от местного воздействия высокой температуры, - напишут потом в медицинском заключении.

Андрея нашли и схватили. Выяснилось, что у мужчины за плечами уже есть судимость. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

- После вручения копии обвинительного заключения материалы дела будут направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Андрею за убийство знакомого грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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