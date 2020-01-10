«У ребенка прокусили пуховик»: стая бездомных собак регулярно нападает на приморцев

В социальных сетях жители Артема рассказывают страшные истории о нападениях на них бездомных собак. Особо агрессивная свора, по их словам, поселилась в районе детского сада №26. За последние несколько дней от когтей и зубов животных едва не пострадали девушка и восьмилетний ребенок.

Вчера, 8 января, около часа дня возле детского сада на улице Севастопольской на жительницу Артема напала стая бездомных животных.

- Собаки прокусили лыжный костюм и цапнули меня за правую ногу. Большое спасибо мужчине, который остановился на автомобиле и разогнал псов. Хочу всех предупредить, что они обитают на теплотрассе рядом с детским садом, и кто-то их кормит! Там стоят большие чашки с едой и водой! – пишет девушка.

Другая приморочка, подтвердила ее слова, рассказав, что за два дня до этого случая в том же районе ее зять спас восьмилетнего мальчика от агрессивных животных.

- Мой зять, там же, возле садика, отбил мальчика лет восьми и отвез его домой. У ребёнка был испорчен пуховик. Но поврежденная одежда, по моему мнению, имеет не большого значения, обе жертвы получили психологический стресс и травмы. Страшно представить, что могло произойти, если бы не подоспевшая вовремя помощь. Весь наш район напуган, люди бьют тревогу, но не знают куда с этой проблемой обращаться.

Многие жители Артема, прочитав о нападениях в интернете, разделились на два лагеря. К первому, конечно же, отнеслись зоозащитники, а ко второму – их извечный визави – граждане с лозунгом «Хватит кормить бездомных собак, давайте их…». Спорщики, отбивая пальцы о клавиатуру, сначала ссорились друг с другом, а затем нашли третьего виновника – городскую администрацию. Представители последней, к слову, свое бессилие в вопросе с бездомными собаками полностью признают. Говорят, что делают все возможное в рамках своих полномочий.

Дело в том, что бюджетные деньги у мэрии, чтобы отлавливать и содержать безнадзорных животных, есть. Но нет подрядчика, занимающимся этим. Ежемесячно власти проводят аукционы, на которые никто не отзывается. Всех потенциальных компаний-отловщиков, вероятно, пугают условия контракта. К примеру, согласно краевому закону, после отлова животное необходимо полгода содержать, лечить (причем эти условия идут вкупе со множеством нюансов). За этот период животное можно и даже нужно пристроить в добрые руки.

А по истечении срока оставшиеся кошки и собаки должны попадать на постоянное проживание в специализированные приюты и переходить в муниципальную собственность. Но подобных учреждений, к слову, в Артеме, как и в других городах Приморья, просто-напросто не существует.

- Сейчас снова будем аукцион размещать. Очень надеемся, что смелый подрядчик откликнется, - поделились в пресс-службе администрации города.