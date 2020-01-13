2020-01-13T04:24:16+03:00
Общество

Школьников и студентов Владивостока выгнали на мороз из-за ложных минирований

В одиннадцать образовательных учреждений города поступили сообщения террористического характера
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Во ВГУЭСЕ происходит эвакуация. Фото: Светлана ДмитриченкоВо ВГУЭСЕ происходит эвакуация. Фото: Светлана Дмитриченко
Изменить размер текста:

В одиннадцать образовательных учреждений Владивостока 13 января поступили ложные сообщения о минировании. Занятия на данный момент, 11 утра, отменили, происходит массовая эвакуация учеников и персонала, сообщает «КП - Владивосток».

Десять школ Владивостока с самого утра полицейские проверяют на предмет угрозы. Директора оповестили правоохранительные органы о том, что к ним поступила информация о минировании.

- На местах работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация. Идет проверка каждого сообщения, специалисты осматривают здания, - поделились представители управления образованием Приморского края.

К школам присоседился и один университет - во ВГУЭСЕ также проходит эвакуация. Ориентировочно пары у студентов отменили до двух часов дня.

- Уважаемые коллеги, сотрудники Управления экономики и планирования получили сообщение по внутренней почте о том, что здание учебного корпуса заминировано. Объявляется эвакуация. Ректор университета принял решение: все направляются по домам. После двух часов звоним и узнаем о занятиях, дальше действуем по ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
В приморской колонии нашли осужденного с петлей на шее
«А когда-то машин было мало и пробок не было»: утренний Владивосток стоит в заторах
«Люди просто смотрели»: циничное видео с парнем, которому стало плохо на катке, обсуждают в Приморье
«Разбитое сердце»: милая Полина в лосинах пропала во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 13 января 2020 года: ветер и без осадков
Снег и сильный ветер: какой будет погода во Владивостоке и Приморье на следующей неделе
Виновник жуткой аварии, в которой пострадал 9-летний ребенок, сопротивлялся при задержании
Во Владивостоке ищут пропавшую без вести 16-летнюю Полину Огородник
Виновники "мусорного коллапса" во Владивостока заплатят более 5 миллионов рублей штрафов
Крупный южнокорейский лоукостер начнет летать во Владивосток
Погода во Владивостоке и Приморье на 12 января 2020 года: в крае возможен небольшой снег
«Избивали и заставляли заниматься проституцией»: в Находке троица вовлекала в свой «бизнес» несовершеннолетних
В Приморье две недели ищут 16-летнюю красавицу
Хотели проскочить: внедорожники Prado и MPV во Владивостоке показали, как не надо проезжать перекрестки
В одну воронку: 42 многоэтажки во Владивостоке оставались без отопления из-за двух порывов подряд
Хабаровчанин напал в Приморье на пенсионерку-инвалида
Автобусы 63 и 44Д во Владивостоке с понедельника меняют схему движения
Снег с улиц Владивостока начали убирать повторно
Синоптики обещают снег в субботу, 11 января, в Приморье
«Включаем режим улитки»: вечерний Владивосток сковали пробки
Гражданин-нарушитель с магазином гаджетов в рюкзаке и наркотиками гулял у колонии в Приморье
Подарок от столицы: первые московские трамваи пришли во Владивосток
Два автобусных маршрута во Владивостоке изменят схему движения со следующей недели
Гонки автобусов во Владивостоке закончились аварией и гневом в соцсетях
«Эскортница» с приморской сим-картой предложила кировчанину себя, потребовала предоплату и исчезла
Самый большой каток Владивостока стал бесплатным для детей и школьников