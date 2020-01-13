Школьников и студентов Владивостока выгнали на мороз из-за ложных минирований
В одиннадцать образовательных учреждений Владивостока 13 января поступили ложные сообщения о минировании. Занятия на данный момент, 11 утра, отменили, происходит массовая эвакуация учеников и персонала, сообщает «КП - Владивосток».
Десять школ Владивостока с самого утра полицейские проверяют на предмет угрозы. Директора оповестили правоохранительные органы о том, что к ним поступила информация о минировании.
- На местах работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация. Идет проверка каждого сообщения, специалисты осматривают здания, - поделились представители управления образованием Приморского края.
К школам присоседился и один университет - во ВГУЭСЕ также проходит эвакуация. Ориентировочно пары у студентов отменили до двух часов дня.
- Уважаемые коллеги, сотрудники Управления экономики и планирования получили сообщение по внутренней почте о том, что здание учебного корпуса заминировано. Объявляется эвакуация. Ректор университета принял решение: все направляются по домам. После двух часов звоним и узнаем о занятиях, дальше действуем по ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU