Крещение Господне 2020: где окунуться в купель во Владивостоке и Приморье

19 января 2020 года православные христиане Приморья будут праздновать Крещение Господне. Местные жители и гости края смогут окунуться в крещенскую купель в храмах и на открытом воздухе. "Комсомолка" выяснила, где во Владивостоке и Приморье можно окунуться в крещенскую купель.

На данный момент (13 января 2020 года) заявки на организацию крещенских купелей еще поступают в городскую администрацию. Тем не менее, уже известно о том, что в этом году Владивостокская епархия РПЦ организует купель при Свято-Серафимовском мужском монастыре на Русском острове в бухте Полеводина. Окунуться в купель можно будет 19 января с 12:00.

На набережной Спортивной гавани (ул. Батарейная, 3) яхт клуб "Тихий океан" также организует крещенскую купель. Дата и время работы уточняются.

Иордань также подготовит спортивный клуб "Косатка ДВ" (ул. Набережная, 7а стр. 6). Дата и время работы уточняются.

Впрочем, совсем необязательно окунаться в прорубь с ледяной водой. Пройти таинство обряда Крещения можно и при храмах Владивостока, в которых 19 января заблаговременно будут подготовлены специальные иордани для верующих.

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