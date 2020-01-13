2020-01-13T11:10:31+03:00
Общество

Крещение Господне 2020: где окунуться в купель во Владивостоке и Приморье

В этом году для жителей краевой столицы на бесплатной основе будут доступны лишь несколько купелей под открытым небом
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Окунуться на Крещение во Владивостоке можно будет не только на открытом воздухе, но и в специальных иорданях при храмах.Окунуться на Крещение во Владивостоке можно будет не только на открытом воздухе, но и в специальных иорданях при храмах.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Изменить размер текста:

19 января 2020 года православные христиане Приморья будут праздновать Крещение Господне. Местные жители и гости края смогут окунуться в крещенскую купель в храмах и на открытом воздухе. "Комсомолка" выяснила, где во Владивостоке и Приморье можно окунуться в крещенскую купель.

На данный момент (13 января 2020 года) заявки на организацию крещенских купелей еще поступают в городскую администрацию. Тем не менее, уже известно о том, что в этом году Владивостокская епархия РПЦ организует купель при Свято-Серафимовском мужском монастыре на Русском острове в бухте Полеводина. Окунуться в купель можно будет 19 января с 12:00.

На набережной Спортивной гавани (ул. Батарейная, 3) яхт клуб "Тихий океан" также организует крещенскую купель. Дата и время работы уточняются.

Иордань также подготовит спортивный клуб "Косатка ДВ" (ул. Набережная, 7а стр. 6). Дата и время работы уточняются.

Впрочем, совсем необязательно окунаться в прорубь с ледяной водой. Пройти таинство обряда Крещения можно и при храмах Владивостока, в которых 19 января заблаговременно будут подготовлены специальные иордани для верующих.

Информация дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Андрей Островский: Журналистика во Владивостоке всегда была сильна, ведь у нас самый движняковый город за Уралом
В эфире радио "Комсомольская правда" вместе с известным журналистом рассуждаем о будущем печатных СМИ, профессиональных качествах и журналистском мнении
Новости 24
«Минус» два: в мэрии Владивостока «обезглавились» пара управлений
«Адмирал» забросил лидеру Востока пять шайб, в том числе одну гениальную
В Приморье существенно сократилось число абортов
На федеральной трассе Хабаровск – Владивосток произошло смертельное ДТП
Телефонные террористы сообщили о минировании в музеях и театрах Владивостока
Троица грешников: сеть подпольных казино прикрыли во Владивостоке
Лучший бомбардир "Луча" покинул команду из-за невыплаты зарплат и перебрался в Нижний Новгород
Кинологи с собаками продолжают проверку сообщений о минировании в учебных заведениях Владивостока
В Приморье редкий даурский журавль не смог улететь зимовать из-за недовеса
Автобусников Приморья ждут тотальные проверки
Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на зебре
Агрессивная жительница Владивостока упала с высоты, напав с ножом на приятеля
В приморской колонии нашли осужденного с петлей на шее
«А когда-то машин было мало и пробок не было»: утренний Владивосток стоит в заторах
«Люди просто смотрели»: циничное видео с парнем, которому стало плохо на катке, обсуждают в Приморье
«Разбитое сердце»: милая Полина в лосинах пропала во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 13 января 2020 года: ветер и без осадков
Снег и сильный ветер: какой будет погода во Владивостоке и Приморье на следующей неделе