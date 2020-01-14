Толпой против одного: появилось видео вооруженной разборки во Владивостоке

В социальных сетях разместили видео криминальной разборки со стрельбой во Владивостоке. По сообщениям очевидцев, случай произошел на днях рядом с домом на улице Адмирала Юмашева, 14а.

На опубликованных в инстаграме кадрах можно увидеть, как на место будущей потасовки подъезжает на сразу нескольких автомобилях толпа мужчин. Лица участников разглядеть невозможно, но, судя по одежде, все они разного возраста. К группировке подходит поздороваться некий парень, а уже через мгновение его валят на землю и начинают бить. Молодой человек оказался тоже не промах – как может дает отпор обидчикам. Быть может из-за этого, один из мужчин вытаскивает предмет, конструктивно похожий на пистолет, и выстреливает то ли в воздух, то ли в дерущихся людей. Остальное произошедшее остается не в поле зрения наружной камеры видеонаблюдения, поэтому судить о том, пострадал ли кто-то серьезно нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754534" frameborder="0"></iframe> В социальных сетях опубликовали видео вооруженной разборки. Источник: dps__vl.! другой источник

Пользователи в интернете были возмущены поведением мужчин, принимавших участие в инциденте.

- Недомужики толпой на одного накинулись. Никогда таких не понимала, надеюсь, что с парнем все в порядке, - пишут приморцы.

Редакция «КП» уже отправила запрос о случившемся в УМВД и ожидает официального ответа.

В зданиях, рядом с которыми проходила разборка, находится множество организаций. Корреспондент связался с несколькими из них, чтобы узнать подробности - быть может, кто-то из сотрудников стал свидетелем происшествия. Однако все работники впервые узнавали о потасовке от журналиста.