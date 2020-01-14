2020-01-14T09:32:33+03:00
Общество

Экономная пересадка

Во Владивостоке еще на четырех автобусных маршрутах появился пересадочный тариф.
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Пассажирам заранее стоит позаботиться о покупке транспортной карты, специализированного брелока или браслета. Фото: пресс-служба мэрии города.Пассажирам заранее стоит позаботиться о покупке транспортной карты, специализированного брелока или браслета. Фото: пресс-служба мэрии города.
Изменить размер текста:

Жители и гости Владивостока смогут сэкономить деньги во время поездок на общественном транспорте благодаря пересадочному тарифу, который заработал еще на четырех маршрутах. Стоимость проезда стала дешевле в автобусах № 44Д, 95, 98Ц и 98Д. Теперь пассажиры смогут совершить две поездки с разницей в 90 минут за полторы стоимости проезда.

Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), пересадка со скидкой действует на следующих маршрутах:

№ 44Д «Вторая Речка - Станция Угольная» - пересадка на № 15 «Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд» и в обратном направлении,

№ 95 «Снеговая Падь - Суханова» - на № 15«Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд» и в обратном направлении,

№ 98Ц «Луговая - Снеговая - Луговая» - на № 95 «Снеговая Падь - Суханова» и в обратном направлении,

№ 98Д «Луговая - Дальпресс - Луговая» - на № 95 «Снеговая Падь - Суханова» и в обратном направлении,

№ 29К «Воевода - Мини-ТЭЦ - Центральная» - на № 15 «Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд» и в обратном направлении.

Стоит отметить, что автобусные терминалы всех пересадочных маршрутов уже перепрограммированы. Поездка на двух автобусах обойдется пассажирам в 42 рубля, а сама пересадка возможна с разницей не больше 90 минут.

- Пассажирам важно понимать, что оплата двух поездок должна пройти в течение полутора часов. При этом пересадочный тариф действует только при использовании единой транспортной карты, транспортного брелока или браслета, которые можно приобрести в специальных точках продажи, - подчеркнула директор АДЦ Татьяна Бердникова.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, пересадочные маршруты составлялись с учетом пожеланий горожан. Транспортную карту, брелок или браслет можно купить на верхней площадке фуникулера, в диспетчерской троллейбусов на «Автовокзале» на Русской, 5. Точки продаж также находятся на остановке общественного транспорта «Семеновская» и диспетчерской трамваев на остановке «Мингородок» в ТЦ «Самоцвет». Карта обойдется пассажирам в 100 рублей, брелок - в 150, а за браслет предстоит выложить 350 рублей. Специалисты администрации города сейчас рассматривают возможность сделать скидку по карте системы «Мир».

Напомним, с 9 декабря заработал пересадочный тариф на маршрутах № 15 «Приморский океанариум - Т/Ц «Изумруд» и № 29к «Воевода – Мини-ТЭЦ – Центральная». С 13 января во Владивостоке поменялась схема движения нескольких автобусов. Так, автобусы № 44Д «Ст. Угольная - 2-я Речка - Ст. Угольная» теперь будут следовать до остановки «ВГУЭС». Маршрутки № 63, которые ранее передвигались по схеме «Маяк - Инструментальный завод - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», теперь будут ездить через «Площадь Борцов Революции - Лазо - Спортивную - «Калина Молл» и Окатовую». Пробную схему ввели на 60 дней, однако, если пассажирам понравится подобный маршрут, его оставят на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Прокуратура Приморья помогла моряку получить больше 3 тысяч долларов США
Ночи холоднее, дни теплее: синоптики рассказали о погоде в Владивостоке на предстоящую неделю
Мяса не будет: жителей Приморья лишили 17 тонн баранины из Исландии
Больше 500 миллионов рублей попросят у Москвы власти Приморья на поселок для ученых
Епархия отказывается комментировать иск за недостроенный храм в центре Владивостока
Лайнер - музей: голландец Westerdam откроет круизный сезон 2020 года в Приморье
Владивосток и осетинский Цхинвал хотят побратоваться
Пункт назначения: на перевале в Приморье перевернулся лесовоз
Без судимостей: в Приморье объявлен набор в туристическую полицию
Волонтеры ищут зеленоглазую девочку, загадочно пропавшую на прошлой неделе в Уссурийске
«Грязные» компании будут наказаны, а жителям Приморья сделают перерасчет - Олег Кожемяко
Корыстный чиновник из-за взятки в крупном размере рискует оказаться за решеткой в Приморье
Биба и Боба: комичная ситуация в автосервисе прославила мастеров на все Приморье
Зимние лайфхаки: как защитить смартфон в мороз
Выбивали признание: оперов уголовного розыска Приморья обвиняют в применении насилия