Экономная пересадка

Жители и гости Владивостока смогут сэкономить деньги во время поездок на общественном транспорте благодаря пересадочному тарифу, который заработал еще на четырех маршрутах. Стоимость проезда стала дешевле в автобусах № 44Д, 95, 98Ц и 98Д. Теперь пассажиры смогут совершить две поездки с разницей в 90 минут за полторы стоимости проезда.

Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), пересадка со скидкой действует на следующих маршрутах:

№ 44Д «Вторая Речка - Станция Угольная» - пересадка на № 15 «Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд» и в обратном направлении,

№ 95 «Снеговая Падь - Суханова» - на № 15«Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд» и в обратном направлении,

№ 98Ц «Луговая - Снеговая - Луговая» - на № 95 «Снеговая Падь - Суханова» и в обратном направлении,

№ 98Д «Луговая - Дальпресс - Луговая» - на № 95 «Снеговая Падь - Суханова» и в обратном направлении,

№ 29К «Воевода - Мини-ТЭЦ - Центральная» - на № 15 «Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд» и в обратном направлении.

Стоит отметить, что автобусные терминалы всех пересадочных маршрутов уже перепрограммированы. Поездка на двух автобусах обойдется пассажирам в 42 рубля, а сама пересадка возможна с разницей не больше 90 минут.

- Пассажирам важно понимать, что оплата двух поездок должна пройти в течение полутора часов. При этом пересадочный тариф действует только при использовании единой транспортной карты, транспортного брелока или браслета, которые можно приобрести в специальных точках продажи, - подчеркнула директор АДЦ Татьяна Бердникова.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, пересадочные маршруты составлялись с учетом пожеланий горожан. Транспортную карту, брелок или браслет можно купить на верхней площадке фуникулера, в диспетчерской троллейбусов на «Автовокзале» на Русской, 5. Точки продаж также находятся на остановке общественного транспорта «Семеновская» и диспетчерской трамваев на остановке «Мингородок» в ТЦ «Самоцвет». Карта обойдется пассажирам в 100 рублей, брелок - в 150, а за браслет предстоит выложить 350 рублей. Специалисты администрации города сейчас рассматривают возможность сделать скидку по карте системы «Мир».

Напомним, с 9 декабря заработал пересадочный тариф на маршрутах № 15 «Приморский океанариум - Т/Ц «Изумруд» и № 29к «Воевода – Мини-ТЭЦ – Центральная». С 13 января во Владивостоке поменялась схема движения нескольких автобусов. Так, автобусы № 44Д «Ст. Угольная - 2-я Речка - Ст. Угольная» теперь будут следовать до остановки «ВГУЭС». Маршрутки № 63, которые ранее передвигались по схеме «Маяк - Инструментальный завод - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», теперь будут ездить через «Площадь Борцов Революции - Лазо - Спортивную - «Калина Молл» и Окатовую». Пробную схему ввели на 60 дней, однако, если пассажирам понравится подобный маршрут, его оставят на постоянной основе.