2020-01-15T06:32:04+03:00
Общество

Торговый центр Clover House уйдет с молотка из-за банкротства компании-владельца

Сделка с землей и зданиями в центе города обещает стать одной из самых дорогостоящих
Милана СОКОЛ
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Торговый центр во Владивостоке выставлен на аукционТорговый центр во Владивостоке выставлен на аукционФото: Яндекс
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Торговый центр Clover House, расположенный в самом сердце Владивостока, выставлен на торги, в связи с банкротством компании-владельца. Вместе с одним из самых популярных магазинов для посещения иностранцами, будут проданы и земельные участки. Также в единый лот, выставленный на аукционе, который состоится 17 февраля, входит девятиэтажное административно-торговое помещение на Мордовцева. Начальная цена продажи имущества должника составляет – 1 748 233 118,94 рублей.

Здание торгового центра на Семеновской, 15, площадью 11 462,4 квадратных метров, расположенное на участке, больше 2000 квадратов, выставлено на торги, из-за несостоятельности компании-владельца. ООО «Век» признано банкротом еще в апреле 2019 года. До настоящего момента фирма не смогла погасить долг перед московской компанией «Менеджмент-Консалтинг». Сумма кредита превысила 2 миллиарда рублей. Торги организовал конкурсный управляющий, действующий на основании решения Арбитражного суда Приморского края. Помимо самого здания продается установленное в нем оборудование: система видеонаблюдения, автоматическая установка пожаротушения, автоматизированный парковочный комплекс, снегоуборочная техника, различная мебель, кондиционеры, компьютеры и прочее. В лот входят и земельные участки вокруг Clover House, которые предоставляются на правах аренды. Их стоимость от 13 752 000 рублей до 39 000 000 рублей, в зависимости от площади.

Объявление о продаже имущества опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Сами торги состоятся 17.02.2020 в 10:00 на электронной площадке uTender. Согласно данным предстоящего аукциона, помимо торгового центра, который стал некой визитной карточкой города, также продается здание на Мордовцева, 6. Девятиэтажное офисное строение, обремененное договором по ипотеке, оценено в 219 085 500 рублей. Размер задатка для участия в торгах составляет 10 % начальной продажной цены. Шаг торгов составляет: 5%. Уже сейчас становится понятно, что сделка станет одной из самых масштабных на рынке коммерческой недвижимости Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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