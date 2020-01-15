«Дарина была очень светлым ребенком»: во Владивостоке третьеклассница скончалась от пневмонии

Третьеклассницу из Владивостока частные врачи не смогли спасти от тяжелой формы двусторонней пневмонии. Девочка, заболевшая на новогодних каникулах, несколько дней назад скончалась. Основными причинами смерти стало молниеносное течение болезни. Руководство учебного заведения, в котором обучалась Дарина, выразило свои соболезнования.

В средней школе на Сабанеева есть так называемая мотивационная система – отличникам и хорошистам разрешают на несколько дней раньше уходить на каникулы. Так, в последний раз классная руководительница Дарины видела девочку 26 декабря, когда та приходила за своим дневником. В тот день малышка была здорова, и никаких признаков недомогания у нее не было.

Впервые о заболевании девочки в школе узнали 8 января, когда мама Дарины сообщила учителям, что они с дочерью находятся в больнице, а врачи поставили ее девочке диагноз «воспаление легких». Из разговора выяснилось, что семья уезжала отдыхать в деревню, где Дарина и слегла, как сначала казалось, с обычным ОРВИ. Вместе с Дариной взрослые вернулись во Владивосток и сразу обратились в платную клинику.

Спасти ребенка медикам не удалось.

Министерство Здравоохранения проверит качество оказания медицинской помощи в лечебном заведении. Ведомство также подчеркивает, что одной из причин летального исхода несовершеннолетней пациентки могла стать пневмония.

- Основными причинами смерти стало тяжёлое, молниеносное течение болезни. Учитывая это, начата проверка по факту надлежащего оказания лечения маленькой пациентки.

Нелюбина Светлана, директор школы, которую посещала Дарина, выразила слова соболезнования близким девочки.

- Дарина была очень добрым воспитанным ребенком. Всегда опрятно одевалась и ухоженно выглядела, хорошо училась и везде участвовала. Мне очень горько от осознания того, что такие светлые дети уходят.

Также руководитель попросила окружающих, в том числе и журналистов, бережно отнестись к утрате. В самой школе карантин объявлен не был, так как Дарина заболела во время каникул.