«Небольшой циклон может задеть Приморье снегом»: Борис Кубай рассказал о погоде на Крещение

Борис Кубай поделился прогнозом погоды в Приморье на неделю вперед. Так, по словам синоптика, слаборазвитый циклон 19 января будет проходить над Японским морем, из-за чего на юге края может выпасть небольшой снег. Соответственно, больше всего осадков на Крещение стоит ожидать владивостокцам, сообщает портал «Примпогода».

Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, что еще в январе в тропосфере образовалась относительно слаборазвитая фронтальная зона, вдоль которой периодически проходят малоактивные циклоны и атмосферные фронты. Из-за последнего на Рождество пошел сильный снегопад во Владивостоке. Сейчас в нижней тропосфере установилась температура приблизительно -15 градусов, однако вскоре возможны ее колебания.

В субботу, 18 декабря, под влиянием антициклона осадков не ожидается, но ночь будет морозной -19...-27 градусов. Днем температуры станут выше. Фон максимальных температур -1...-8 градусов. В воскресенье в южной половине края станет теплее, чем в предыдущие сутки, пойдет снег. Север Приморья останется под влиянием поля высокого атмосферного давления, здесь обойдется без осадков, сохранятся крепкие морозы.