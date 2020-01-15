2020-01-15T10:26:46+03:00
Общество

«Небольшой циклон может задеть Приморье снегом»: Борис Кубай рассказал о погоде на Крещение

Синоптическая ситуация в регионе меняется каждый час, но предварительный прогноз на выходные дни уже готов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В воскресенье ожидается снегВ воскресенье ожидается снегФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Борис Кубай поделился прогнозом погоды в Приморье на неделю вперед. Так, по словам синоптика, слаборазвитый циклон 19 января будет проходить над Японским морем, из-за чего на юге края может выпасть небольшой снег. Соответственно, больше всего осадков на Крещение стоит ожидать владивостокцам, сообщает портал «Примпогода».

Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, что еще в январе в тропосфере образовалась относительно слаборазвитая фронтальная зона, вдоль которой периодически проходят малоактивные циклоны и атмосферные фронты. Из-за последнего на Рождество пошел сильный снегопад во Владивостоке. Сейчас в нижней тропосфере установилась температура приблизительно -15 градусов, однако вскоре возможны ее колебания.

В субботу, 18 декабря, под влиянием антициклона осадков не ожидается, но ночь будет морозной -19...-27 градусов. Днем температуры станут выше. Фон максимальных температур -1...-8 градусов. В воскресенье в южной половине края станет теплее, чем в предыдущие сутки, пойдет снег. Север Приморья останется под влиянием поля высокого атмосферного давления, здесь обойдется без осадков, сохранятся крепкие морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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