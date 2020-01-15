«Себе бы дом так укрепили»: в Приморье треснувшую школу искусств подперли горячим шлаком с кочегарки

Здание Кировской детской школы искусств на улице Советской уже много лет находится в аварийном состоянии. И совсем недавно его решили «укрепить». Дырявые стены стали засыпать горячим угольным шлаком. Сотрудники учебного заведения вместе с детьми до сих пор занимаются в разваливающихся стенах и дышат токсичными парами.

Местные жители сняли на видео, как идет "ремонт" в школе искусств. Видеозапись сделали снаружи и внутри здания. Возмущенная автор видео утверждает, что необычный способ укрепления здания придумала местная администрация.

- Кировская школа искусств располагается в аварийном здании, ему очень много лет, и чтобы оно не рассыпалось, наша администрация приняла решение укрепить стены шлаком. Шлаком! По самые окна. И говорят, что здание простоит еще сто лет, - комментирует "ремонт" автор видео, по всей видимости, сотрудница школы. - Вот вид из окна - еще горячие кучи шлака. Как бы это все ночью еще не сгорело.

Рядом со школой похожим образом "укрепили" и здание кочегарки.

Корреспонденты "Комсомолки" попытались связаться с главой района Игорем Вотяковым, однако комментировать данную ситуацию он отказался. Не ответил на звонок и глава районной думы Максимом Хуторным. Редакция обратилась с запросом в правительство Приморского края, где видеороликом сразу же заинтересовались. Видимо, чиновникам на местах не так интересны их собственные проблемы.

Эта ситуация возмутила кировчан, которые делятся друг с другом ноу-хау ремонтников. Жительница Кировского района Светлана Трофименко, много лет возглавлявшая одно из местных сельских поселений, прокомментировала ситуацию "КП".

- Да, школу искусств укрепили так, что лучше бы чиновники себе дом так укрепили. Это ж надо такое придумать! Здание давно в аварийном состоянии, очень аварийном, но, представьте себе, там до сих пор ведутся занятия. У нас был так называемый Дом пионеров, в нем на данный момент находится администрация Кировского поселения. В принципе, им тоже надо, потому что бывшее здание администрации отдали МУПу, который занимается благоустройством. Но почему не нашлось место школе искусств? Оно в хорошем состоянии, и это было бы всем выгодно – и расходы не такие большие на содержание, и детям хорошо, тепло, уютно. Рядом клуб «Патриот». А в здании нынешней школы искусств когда-то была гостиница. Давно. Оно стоит уже много-много лет. Там трещины… вот сняли видео уже после того, как все шлаком засыпали. А если бы сняли до, вы бы увидели, трещины внизу – ладонь туда пролезает! Снимали, кажется, сотрудницы этой школы. И засыпали горячим шлаком – они, бедные, как там дышали сквозь эти щели?