На кону престиж державы: судьба женской шахматной короны решается во Владивостоке

Вторая часть матча на первенство мира по шахматам среди женщин стартует во Владивостоке 16 января. По итогам первого этапа, что прошел в Шанхае, претендентка на королевскую корону россиянка Александра Горячкина ничем не уступает действующей чемпионке мира китаянке Цзюй Вэнцьзюнь — 3:3 по партиям. Помогут ли Саше родные стены? Хватит ли 21-летней спортсменке сил победить лучшую шахматистку планеты? Она сама отвечает коротко: «Посмотрим».

Надежда на Александру

Зал кинотеатра «Океан», где проходит торжественное открытие российского этапа, заполнили любители шахмат всех возрастов — в регионе только по официальным данным больше 300 человек занимаются этим видом спорта. В холле поставили доску 2х2 метра с большими фигурами — и пока ребятня помладше развлекается, мальчишки постарше играют на телефонах. После традиционных песен и ободряющих речей старт второму этапу матча дают первый глава правительства Приморья Вера Щербина и заместитель генконсула КНР во Владивостоке Ван Суэчунь. Они нажимают по очереди на кнопки раритетных шахматных часов — экспоната музея шахмат России, оставшегося с матча-реванша за титул чемпиона мира по шахматам 1958 года между Ботвинником и Смысловым (спойлер: Ботвинник победил).

Несмотря на кажущуюся легкость происходящего, серьезнее этого события в шахматном мире нет ничего. Это 60 лет назад СССР доминировал на мировых шахматных полях, а в любом парке можно было увидеть игроков. Сейчас все немного иначе. Россиянки не выигрывали мировые чемпионаты с 2008 года (последней нашей чемпионкой на данный момент является Александра Костенюк). Наши шахматисты-мужины пока тоже только штурмуют «шахматный Олимп»: но с 2013 года норвежца Магнуса Карлсена так никто не одолел, хотя Сергей Карякин в 2016-м дошел аж до тай-брейка.

Глава правительства Приморья Вера Щербина и заместитель генконсула КНР во Владивостоке Ван Суэчунь дают старт соревнованиям на раритетных часахФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Надежды на Горячкину большие. Она в 2019 году выиграла турнир претендентов. По состоянию на январь 2020 года находится на 4 месте в мировом женском рейтинге FIDE, буквально пару очков уступая Хампи Конеру из Индии, а также Цзюй Вэнцьзюнь и Хоу Ифань из Китая. Причем до Ифань всем преследовательницам еще далеко — четырехкратная чемпионка мира на 80 очков впереди второго места (2664 очков) и близка к званию супергроссмейстера, которое вообще из женщин принадлежало только венгерке Юдит Полгар, преодолевшей порог в 2700 баллов 15 лет назад. Но рейтинги рейтингами — они строятся на сравнении вероятного предсказанного результата игрока с реальным. А в боевых условиях и Давид может победить Голиафа.

Другое дело, что матч «Цзюй Вэнцьзюнь — Александра Горячкина» - это даже не битва Давида и Голиафа. Эксперты сходятся во мнении, что силы равны. Это показывают и текущие результаты: за девушками по итогам шести партий по одной победе и четыре ничьих. Возможно, нашей спортсменке молодость как раз будет на руку: все-таки выносливость на финише очень важна. К 11-12 партии обе устанут — так что все решит энергия. Китайская сторона понимает, что риск очень велик: спортсменки даже играют за зеркальным стеклом, которое отделяет их от зрительного зала и позволяет не отвлекаться вообще ни на что.

- С одной стороны, чемпионка мира из Китая обладает большим и бесценным опытом. Только сыграв матч на первенство мира можно понять, что это такое, - прокомментировал председатель Международной шахматной федерации (FIDE), экономист и политик Аркадий Дворкович. - Несмотря на свою молодость, Цзюй Вэнцьзюнь является примером шахматного долголетия. Александра же отлично подготовилась к матчу. Последние несколько месяцев она в блестящей форме, играла хорошо круговые турниры и в Шанхае показала высокий уровень. Настроена серьезно.

Выжать максимум

Перед вторым этапом Горячкина немногословна, действительно очень серьезна и даже скована. Говорит, что уже все равно, как готовилась, выкладывается вовсю и будет продолжать бороться. Игру свою оценивает «нормально». И на родные стены не надеется.

- Фактор акклиматизации играет большую роль, чем территориальность, - считает спортсменка из Салехарда. - Я никаких прогнозов не делаю. Просто выхожу, пытаюсь делать свой максимум. А дальше — матч покажет, жизнь покажет. Счет в матче равный. Думаю, мы равные соперницы, идет борьба.

- Нет ли психологического давления: все же она действующий чемпион мира?

- В первой половине матча не замечено.

Александре Горячкиной всего 21 год, родилась она в Орске, а живет в СалехардеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Китаянка Цзюй Вэнцьзюнь — спорстменка такого масштаба, что ее имя известно далеко за пределами шахматного мира. Сейчас она — действующая чемпионка мира.

В отличие от молоденькой претендентки ведет себя, как подобает королеве: спокойно и уверенно. Знает, что журналисты любят открытость, улыбается.

- Я рада играть в России, мне нравится русское гостеприимство. Постараюсь выжать максимум из того, что я могу. В матче были и спокойные партии, и напряженные. Играли плотно — встреча получается интересной.

- Тот факт, что вы — действующая чемпионка, добавляет уверенности?

- Думаю, это на самом деле особо значения не имеет. Когда играешь партию, значение имеет только сама партия.

- Можете оценить соперницу — в чем вы сильнее и в чем можете уступить?

- Я опытнее — думаю, это сильная сторона. Я — двукратная чемпионка мира. Она младше и, наверное, играет роль мотивация.

Цзюй Вэнцьзюнь дважды чемпионка мира, но третьего титула российские болельщики ей не желаютФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Саша - боец

Комментировать матч по-русски будет международный гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов. Он, кстати, — настолько известный и популярный шахматный комментатор, что, признаются многие любители, в кампус поедут не столько посмотреть игру (это можно сделать и на Youtube), сколько послушать его.

- Мы представляем самую шахматную страну мира и то, что у нас на данный момент нет обладателя высшего титула в серьезных шахматах — раздражающий фактор... В общем, это общенациональное дело, престиж шахматной державы на кону. Саша — боец, она очень терпеливая, умеет концентрироваться. Уже по первой половине матча в Шанхае все увидели, насколько она боевая. Она не отпускала соперницу даже в абсолютно ничейных положениях до конца заставляла ее бороться. Думаю, в концовке матча это может сказаться: такого давления, которое Саша оказывает на соперницу, многие мужчины, крепкие профессионалы, не выдержали бы. Мне даже было жалко чемпионку мира — это был действительно адский труд. Китаянка настолько выдающаяся шахматистка, что не нуждается в представлении в шахматном мире. Конечно, ее список внушительнее, чем у Александры, она уже двухкратная чемпионка мира. Не хотелось бы, чтобы она стала трехкратной. Но играет она здорово, и сейчас идет равная борьба. Внешне давление Горячкиной чувствуется, но счет по игре. Шансы по-прежнему абсолютно равны. У нашей шахматистки есть такие концентрированные козыри: очень высокая техника, терпение, умение играть на долгой дистанции. А китаянка — абсолютный универсал. Она в расцвете лет, у нее за спиной опыт. И найти брешь в ее обороне очень тяжело. Один раз Саше это удалось — надеюсь, и еще получится. Во многом все будет зависеть от госпожи удачи.

По-английски матч комментирует Найджел Шорт, гроссмейстер, претендент на первенство мира, член Ордена Британской империи. Который, кстати, в недавнем интервью говорил, что бороться за корону легче, чем ее защищать — еще одно ободряющее мнение в пользу Горячкиной.

- Рад присутствовать на матче между представительницами двух великих держав, - говорит Шорт. - В 9 лет я встретил первого гроссмейстера в жизни, Лайошом Портишем из Венгрии. После этого я имел честь встретиться с такими фигурами, как Давид Бронштейн и Виктор Корчной. Для меня в юности это было настоящим вдохновлением. У вас есть потрясающая возможность посмотреть важный матч в истории шахмат — надеюсь, вы не упустите ее. Этот матч вы запомните на всю оставшуюся жизнь. До этого в Шанхае шесть игр прошли напряженно, на равных. Уверен, противостояние вы увидите до самого конца.

Найджел Шорт раздает автографыФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Кстати, с 17 января к Найджелу Шорту в комментаторской рубке присоединится лучшая шахматистка XXI века, выпускница Оксфорда, та самая легендарная Хоу Ифань.

А что дальше?

Владивосток к мероприятиям самого высокого уровня привык с 2012 года, когда Россия принимала саммит АТЭС именно в городе у моря. После этого в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском каждый год проходит множество мероприятий самой разной направленности. А шахматный чемпионат в столице ДФО даже дал повод для шуток про Васюки, которые чуть не стали местом проведения междупланетного шахматного турнира (но что-то пошло не так).

Председатель FIDE Аркадий Дворкович так и сказал: проведение такого турнира в Шанхае и Владивостоке — это «дополнительная возможность для продвижения двух городов и шаг к узнаваемости Владивостока как мировой шахматной столицы».

Кстати, в мае здесь же пройдет чемпионат мира по го, стратегической китайской настольной игре.

Досье «КП»:

Александра Горячкина. 21 год. Родилась в Орске, живет в Салехарде. Начинала играть под руководством отца, Юрия Горячкина. В 2008 и 2013 годах выигрывала чемпионаты мира в своих возрастных категориях (до 10 лет и до 14 лет). В 13 лет стала самым молодым международным госсмейстером среди женщин после Хоу Ифань. В 2017 году становилась чемпионкой мира и Европы в командном составе. Двухкратная чемпионка России. Многократная победительница совревнований разных уровней. В 2019 году досрочно выиграла Турнир претендентов, получив право на титульный матч с Вэнцьзюнь.

Цзюй Вэнцьзюнь. 28 лет. Родилась в Шанхае. В 13 лет заняла второе место в чемпионате Азии, затем выиграла чемпионат Китая. В 2012 году проиграла чемпионат мира украинке Анне Ушениной. В 2017 году стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. В мае 2018 года обыграла соотечественницу Тань Чжунъи на чемпионате мира по классическим шахматам. В 18 лет стала гроссмейстером среди женщин. В 2009 и 2011 годах победила в командном чемпионате мира, в 2016 и 2018 годах — на Всемирной шахматной Олимпиаде. В ноябре 2018 года на тай-брейке (13 партия) на чемпионате мира обыграла россиянку Екатерину Лагно.

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Расписание проведения матча первенства мира по шахматам:

Все игры матча за звание чемпионки мира будут проходить в кампусе ДВФУ на о. Русский – корпус В, Синий зал.

16 января в 15:30 – начало 7-й партии;

17 января в 15:30 – начало 8-й партии;

18 января - выходной;

19 января в 15:30 – начало 9-й партии;

20 января в 15:30 – начало 10-й партии;

21 января - выходной;

22 января в 15:30 – начало 11-й партии;

23 января в 15:30 – начало 12-й партии;

24 января в 15:30 – в случае необходимости тай-брейк

24 января – церемония награждения (место проведения, кампус ДВФУ, аудитория и время будут сообщены дополнительно)

Онлайн-трансляция турнира будет проходить на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

Добраться до кампуса можно бесплатно на специальных брендированных автобусах с центральной площади Владивостока. Вход на игры свободный — по удостоверению личности.