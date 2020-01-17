Дети в холодной воде, Крещение ради хайпа и купание подшофе - что нельзя делать приморцам во время обряда

Через несколько дней Приморье отметит один из самых главных православных праздников – Крещение. Так повелось, что именно в этот день люди массово окунаются в купели, которые, в большинстве своем, находятся под открытым небом. Ледяная вода – штука непредсказуемая, поэтому шутки с ней могут закончиться трагически. «КП-Владивосток» делает несколько китайских предупреждений и рассказывает о том, кому нельзя забираться в купель и почему.

ВЕРА ИЛИ ГАЛОЧКА?

Крещение – это, прежде всего, религиозный праздник. В древности в купель окунались для очищения от грехов, предварительно исповедавшись и отстояв службу. Однако сейчас для большинства религиозная составляющая не имеет никакого смысла. Позиция церкви в этом вопросе нейтральная, но вот спасатели говорят, что от крещенских купаний лучше воздержаться.

- Нам хочется обратиться к гражданам, чтобы они окунались в купели сознательно. Если люди не преследуют никаких религиозных целей, то и не нужно ехать купаться в проруби и совершать обряд. Крещение – праздник верующих и с этим надо считаться, - рассказал в эфире радио «КП» Михаил Исаметов, официальные представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

Большинство купающихся, по многолетним наблюдениям организаторов праздника, - это либо люди, проверяющие свой организм на прочность, либо те, кто совершает обряд ради красивых кадров в социальных сетях. Здесь, конечно, каждый сам себе голова, но в погоне за хайпом может произойти трагедия. Особенно, если купающийся «тяпнул» для храбрости, а таких сотни.

- Лед не терпит пьяных людей, иначе складывается травмоопасная ситуация. К тому же тело при резкой смене температуры подвергается серьезному испытанию: может не выдержать сердце или случиться судорога. Человек в состоянии алкогольного опьянения может не отдавать себе от чет и не понимать, что сейчас необходимо сделать и как выбраться. Конечно, там где дежурят спасатели, купающемуся помогут, но там, где их нет, ныряние в холодную воду выпившим - смертельно опасно, - добавил Михаил Исаметов.

«МАМА, Я НЕ ХОЧУ»

Крещение 2018 года, на улице минус 30, кажется, что мороз можно потрогать. В очереди к купели стоит девочка лет пяти. На малышке только белая рубашка и маленькое полотенце. Девочку бьет сильная дрожь, она держит за руку женщину и тихо говорит: «Мама, я не хочу». Но маму не сломить: «Пойдешь, быстро окунешься, и все будет хорошо». Дальше истошно кричащую малышку три раза опустили в холодную воду, через пару дней она заболела – ОРВИ с осложнением на бронхи.

Подобная картина наблюдается несколько последних лет – родители, непонятно чем руководствуясь, приводят своих маленьких детей и заставляют их нырять в ледяную воду. Малыши даже не всегда понимают, зачем они это делают. Многие истошными воплями демонстрируют свое нежелание нырять в купели. Родителей призывают прислушаться к своим детям и на заставлять их окунаться в ледяную воду.

- Тут дело в том, что ребенок слушается родителей и делает, так как, говорят они. Потом у малышей появляются осложнения здоровья вплоть до хронических заболеваний. Если родители набожные, не обязательно идти в купель на улице. Можно обратиться в любой храм, где созданы все условия для того, чтобы в теплой обстановке совершить обряд, - продолжил Михаил Исаметов.

Резкая смена температур – большой стресс для организма взрослого человека, а для детей – это серьезный удар. К тому же водоемы, в которых прорубаются купели, в большинстве своем имеют разной степени загрязнения.

КОМУ ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ОКУНАТЬСЯ В КУПЕЛИ?

Специалисты настоятельно не рекомендуют погружаться в ледяную воду:

- пожилым людям;

- гражданам, у которых есть эндокринные заболевания, проблемы с сердцем и мочеполовой системой;

- беременным женщинам.

В любом случае перед купанием необходима консультация врача и соответствующая подготовка.

КАК ГОТОВИТЬСЯ И ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Готовить свой организм к резкой смене температур необходимо как минимум за полгода до дня икс. В первую очередь – это, конечно же, закаливание. Помогут зарядка по утрам, контрастный душ, растирание, быстрая ходьба по снегу босиком, правильное питание. Перед нырянием (да и не только) запрещено «закладывать за воротник» и курить, чтобы лишний раз не нагружать сердце.

- Направляясь на данное мероприятие, следует взять с собой теплые вещи, тапочки и большое полотенце – создать комфортные условия для комфортного проведения обряда. Мы же, в свою очередь, вместе с администрациями районов и мест проведения крещенских купаний подготовили теплые мужские и женские палатки для переодевания. Они же - пункты обогрева, - резюмировал Михаил Исаметов.

Главное – это окунаться в крещенские иордани из утвержденного списка. В Приморье таких 29.

ГДЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ОКУНУТЬСЯ В КУПЕЛЬ НА КРЕЩЕНИЕ?

В этом году Владивостокская епархия РПЦ организует только одну купель на открытом воздухе - при Свято-Серафимовском мужском монастыре на Русском острове, в бухте Полеводина. Окунуться в купель здесь можно будет 19 января с 12:00, сразу после того как пройдет крестный ход от монастыря к берегу бухты.

На набережной Спортивной гавани (ул. Батарейная, 3) яхт-клуб «Тихий океан» также организует крещенскую купель. В ночь с 18 на 19 января все желающие здесь могут бесплатно окунуться в иордань. Начало мероприятия 18 января в 23:00 - ключарь Покровского кафедрального собора города Владивостока, иеромонах Иоанн (Костин) совершит Великое освящение воды. Все гости также смогут поесть бесплатной каши, так как будет работать полевая кухня.

Спортивный клуб «Косатка ДВ» (ул. Набережная, 7а, стр. 6) также вырубит прорубь для Крещения. Всех желающих окунуться в воду ждут как 18, так и 19 января. Организаторы поставят специальные палатки для переодевания, дежурить будут врачи и сотрудники МЧС.

В бухте Новик на территории Novik Country Club (пос. Мелководный, 2) также можно будет окунуться в крещенскую прорубь каждый день с 10:00 до 20:00. Вход здесь бесплатный, но добросердечные граждане могут оставить свои пожертвования, специально для этого будет установлен ящик для денег.

В поселке Трудовое на Лиманной, 79а также организуют крещенскую прорубь. Но только для того, чтобы окунуться в ночь на 19 января, придется заплатить 500 рублей - купель будет работать до 02:00. Днем 19 и 20 января цена на услугу составит 300 рублей, а работать купель будет с 12:00 до 21:00. Детям до 12 лет вход бесплатный. Организаторы обещают всем пришедшим не только крещенскую купель, но также горячий чай, глинтвейн и песни у костра. То есть окунуться можно не только в воду Амурского залива, но и в праздничную атмосферу.

Санаторий «Океан» (Садгородская, 21) организует крещенскую купель. 18 января в 23:00 здесь проведут молебен и освятят воду, после чего все желающие за 100 рублей смогут войти в иордань.