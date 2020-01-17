Больше 450 тысяч китайцев посетили Приморье за год

Специалисты правительства Приморского края подвели итоги посещаемости региона за 2019 год. Самым излюбленным для туристического визита Приморье по-прежнему остается для жителей КНР – приехали 456 295 человек. Вторым в рейтинге популярности край стал у граждан Республики Корея – посетили 304 457 человек с разными целями, с туристскими – 299 696 человек. Стоит отметить, что в целом наметилась положительная тенденция по увеличению турпотока. В прошедшем году установлен новый рекорд, всего регион принял 941 501 иностранца, что на 20,9% выше показателя 2018 года. 762 819 человека приехали по туристическим визам.

По словам специалистов агентства по туризму Приморского края, наибольшую динамику по традиции показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидирующую позиции по посещаемости уже несколько лет подряд демонстрируют гости из Китая. В 2019 году прирост турпотока из Поднебесной вырос на 8%. Корейцы стали приезжать в Приморье почти в трое чаще, чем в 2018 году. Прибавился интерес к нашему краю и у японцев. Специалисты отмечают выросшие на 70% показатели, относительного аналогичного периода в прошлом. В регионе побывали больше 35 тысяч человек из Страны восходящего солнца, при этом 34 917 японцев именно в качестве туристов. Эксперты также отмечают рост турпотока из Индии, Индонезии, КНДР, Канада, США и Австралии.

– Такого результата удалось достичь усердной работой большой команды. На мой взгляд, два показателя стали наиболее прорывными: рост въездного турпотока из Японии и продолжение позитивной динамики приема гостей из Республики Корея. Эти направления являются ключевыми и в текущем году. Кроме того, будем наращивать темпы работы по привлечению новых авиа-, круизных компаний, других крупных игроков в этой области. Безусловно, важнейшими направлениями для нас остаются благоустройство мест туристского показа, основных туристских территорий, проведение и поддержка событийных мероприятий, различных фестивалей, которые, в свою очередь, привлекут в Приморье новых гостей и станут для них регулярным поводом для посещения нашего региона, – отметил заместитель председателя регионального Правительства Константин Шестаков.

Скоро планируется подвести и экономические итоги прошедшего года. Специалисты намерены узнать количество налогов, поступивших в бюджет от туристской отрасли, и ее вклад во внутренний региональный продукт.