До отставки Медведев выделил 127 миллиардов рублей на строительство самого большого в мире ледокола в Приморье

Судостроительный завод в Приморье получит 127,6 миллиарда рублей из бюджета страны на строительство ледокола «Лидер». Судно должно обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ за несколько часов до отставки подписал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В нем говорится, что деньги на возведение судна будут выделяться поэтапно. В 2020 году на реализацию проекта направят почти 17 миллиардов рублей, в 2021 и 2022-м – 12,8 миллиарда рублей. В 2023 году с пометкой о том, что сумма будет уточнена, на строительство самого большого в мире атомного ледокола выделят 12,9 миллиарда рублей, в 2024 и 2025 – 17,9 и в 2026 и 2027-м – по 17, миллиарда рублей.

Заказчик строительства – «Росатом», застройщик - ФГУП «Атомфлот». Головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» планируется сдать в 2027 году.

Скорость огромного ледокола – 12-13 узлов. Предполагается, что «Лидер» сможет колоть лед толщиной до четырех метров, при этом ширина коридора составит около полуметра. Длина судна составит 209 метров, ширина – 47, осадка – 13 метров. В «Лидере» предусмотрены два реактора российской разработки РИТМ-400 по 315 мегаватт тепловой мощности каждый, четыре главные турбины и столько же гребных электродвигателей. Мощность винта 120 мегаватт. Дальность плавания - неограниченная.