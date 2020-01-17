Реформа победивших замечаний: новый проект автобусной сети представлен во Владивостоке
Во Владивостоке доступен для изучения совершенно новый проект автобусной реформы. Предыдущий план вызвал критику со стороны жителей дальневосточной столицы, поэтому разработчикам пришлось пересмотреть подход к оптимизации маршрутной сети. Все об автобусной реформе - в материале «КП-Владивосток».
В новом проекте, как сообщает пресс-служба администрации приморской столицы, учтены замечания горожан. Жители Владивостока, не стесняясь, делились своим мнением со специалистами мэрии, присылали письменные обращения, звонили и активно оставляли комментарии в социальных сетях. Давайте посмотрим, что из этого вышло.
Вместо существующих 93-х автобусных маршрутов во Владивостоке останется 86. Технически шесть аутсайдеров не исчезнут, а будут объединены с другими, исчезнет только один. Напомним, что в предыдущем проекте предлагалось упразднить 23 маршрута. Что касается нововведений, то предлагается установить три новых маршрута.
НОВИЧКИ
В предыдущем проекте автобусной реформы из новых был только один маршрут - № 5. Он получил шанс быть представленным в обновленном плане. «Пятерка» будет ходить по маршруту «Окатовая – «Калина Молл» – Площадь Борцов Революции – Диомид – Окатовая» по Золотому мосту.
Схема маршрута № 5Фото: Администрация Владивостока
Следующий новичок под № 14 будет ездить по пути «Луговая – Шепеткова – Зеленый бульвар».
Схема маршрута № 14Фото: Администрация Владивостока
Третий новый маршрут № 20 поедет по пути «Давыдова – Автовокзал» и обеспечитт транспортную доступность Владивостокской поликлиники № 4 и травматологического пункта № 3.
Схема маршрута № 20Фото: Администрация Владивостока
КТО С КЕМ ОБЪЕДИНИТСЯ?
Маршрут № 2 «Луговая – Чкалова» будет объединен с маршрутом № 64 «Бухта Тихая – Луговая – Академическая» (его предлагается продлить до «Чкалова»). Здесь, согласно проекту, будет работать 16 больших автобусов.
Схема маршрута № 64Фото: Администрация Владивостока
«Семерку» («Шепеткова – 64 микрорайон») объединят с маршрутами № 46 «Шепеткова – 64 микрорайон» и № 66 «Площадь Борцов Революции – 64 микрорайон». Число автобусов на 66-м планируют увеличить до восьми.
Схема маршрута № 46Фото: Администрация Владивостока
Маршрут № 17Т «Тухачевского – Семеновская» объединят с маршрутом № 17 «Семеновская – Карбышева». Здесь будет ходить 16 больших автобусов.
Схема маршрута № 17Фото: Администрация Владивостока
Объединят также маршруты № 41 «Семеновская – Чкалова» и № 59 «Маяк – Академическая». Обновленный 59-ый будет ходить через Партизанский проспект. На маршруте будет работать 14 автобусов большого класса.
Схема маршрута № 59Фото: Администрация Владивостока
Совместят маршруты № 78 «Волховская – Семеновская – Волховская» и № 12 «Героев Варяга – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская».
Схема маршрута № 12Фото: Администрация Владивостока
Одни из популярных маршрутов № 85 «Карбышева – Фуникулер» и № 85Ц «Тухачевского – Фуникулер – Суханова» войдут в маршрут № 95 «Снеговая падь – Тухачевского – Фуникулер – Площадь Борцов Революции». Здесь будут работать 12-15 автобусов большого класса, проект предполагает, что ездить машины будут с интервалом семь-восемь минут.
Схема маршрута № 95Фото: Администрация Владивостока
Маршрут № 99 «Сельская – Ж/д вокзал» войдет в состав маршрутов № 98Д «Луговая – Снеговая падь – Площадь Борцов Революции – Луговая» и № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая падь – Луговая». Конечную остановку перенесут в Снеговую падь.
Схема маршрута № 98ДФото: Администрация Владивостока
Схема маршрута № 98ЦФото: Администрация Владивостока
13 ИЗМЕНЕНИЙ, ОДНА УТРАТА
Согласно проекту, Владивосток покидает маршрут № 57 «Маяк – Фуникулер – Толстого». Причина – низкая эффективность и небольшое количество пассажиров.
Маршрут № 12 с единственным автобусом не будет ездить в центр Владивостока. Теперь его путь будет таким: «Героев Варяга – Иртышская – Химсбыт – Магазин (Постышева) – Постышева, 11 – пр-т 100-летия Владивостока – Поликлиника № 8 – Вострецова, 5 – Корнилова, 9 – Магазин (Невская) – Волховская, 2 – Детская школа искусств – Волховская, 27 – Детская школа искусств – Волховская, 2 – Магазин (Невская) – Корнилова, 9 – Вострецова, 5 – Поликлиника № 8 – пр-т 100-летия Владивостока – Магазин (Постышева) – Стройматериалы – Героев Варяга».
Однако для данного маршрута предусмотрен беспересадочный проезд социальной категории населения с улиц Постышева, Героев Варяга, Овчинникова и проспекта 100-летия Владивостока к поликлинике № 8.
Маршрут № 32, который сейчас ходит по пути «Луговая – Госпиталь ветеранов войн», теперь будет заходить на улицу Трудовых Резервов, где находятся больница № 4 и детская поликлиника № 2.
Схема маршрута № 32Фото: Администрация Владивостока
Автобусы № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» захватят улицу Свердлова и Специализированную общеобразовательную школу-интернат (Главная, 21).
Схема маршрута № 42Фото: Администрация Владивостока
Маршрут № 44Д «Станция Угольная – 2-я Речка – станция Угольная» продлят до остановки «ВГУЭС» по просьбам жителей.
Схема маршрута № 44ДФото: Администрация Владивостока
Автобусы № 59 «Маяк – Академическая» будут заходить на остановку «Чкалова» и дальше держать путь через Партизанский проспект
До остановки «Чкалова» предлагается продлить и маршрут № 64 «Бухта Тихая – Луговая – Академическая».
Автобусы № 66 «Площадь Борцов Революции – 64 микрорайон» поедут через «Покровский парк» и будут заходить на «Спортивную».
Схема маршрута № 66Фото: Администрация Владивостока
Автобусы № 75 «Т/Д «Тихоокеанский» – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум» поедет до остановки «3-я рабочая».
Схема маршрута № 75Фото: Администрация Владивостока
Маршрут № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – Черемуховая – Т/Ц «Изумруд» в центр пойдет через «Лазо» и «Площадь Борцов Революции».
Схема маршрута № 79Фото: Администрация Владивостока
Автобусы № 90 «Луговая – Площадь Борцов Революции», будут заходить на «Спортивную».
Схема маршрута № 90Фото: Администрация Владивостока
Маршрут № 95 «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова» хотят продлить до «Площади Борцов Революции», также он будет заходить на улицу Адмирала Смирнова.
КАК ВЛИЯТЬ?
Ознакомиться с проектом новой маршрутной сети можно на сайте мэрии Владивостока, перейдя по ссылке и скачав презентацию. Красным цветом выделены действующие маршруты, синим – предлагаемая схема движения. Остановки всех маршрутов прописаны в отдельном документе. Замечания и предложения принимаются по телефону 8 (423) 261-43-34.
ИСТОЧНИК KP.RU