Теперь они поедут в Сочи: во Владивостоке назвали имена «Лидеров России» из ДФО

Тридцать сильнейших управленцев Дальневосточного федерального округа определили в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020». Больше всего - из Приморья - восемь человек. Все прошедшие в суперфинал участники представят Дальний Восток этой весной в Сочи.

Всего в региональном полуфинале, который проходил 15 и 16 января на острове Русском, приняли участие 250 дальневосточников. Из них, помимо приморцев, в финал вышли по шесть человек из Амурской области и Хабаровского края, пятеро из Сахалинской области, трое из Республики Саха (Якутия) и по одному из Магаданской области и Камчатского края.

- Было два насыщенных дня, активная программа, которая состояла из оценочных и познавательных блоков. Участники очень сильные. Экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 лучших. Кому-то повезло в этот раз больше. Мы надеемся на то, что те, у кого не получилось пройти в финал в этот раз, смогут поучаствовать вновь в конкурсе и добиться успеха. А тех, кому удалось – ждут еще более сложные испытания, которые пройдут в конце марта в Сочи на нашем большом суперфинале, – поделился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В течение двух дней полуфинала участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. В каждом была инструкция, описывающая ситуацию в бизнесе или в госуправлении. На ее основе нужно было выносить индивидуальные решения, а затем представлять свою позицию и выслушивать мнение других. По итогам работы каждый получал от оценщиков персональные рекомендации. По словам Виктора Пахмутова, одного из участников, уровень мероприятия был очень высоким.

- Большая часть конкурсантов – директора компаний, топ-менеджеры, представители администраций разных уровней и краевых правительств. Для социального лифта это очень хорошо. Например, у нас был участник от нефтяной компании, и для него было важно поучаствовать и пройти дальше, в суперфинал, чтобы получить в наставники гендиректора. Для меня же было ценно познакомиться с таким большим количеством людей из регионов Дальнего Востока. В будущем мы сможем вместе разрабатывать общественно полезные проекты, - рассказал Виктор Пахмутов, финансовый консультант технопарк «Русский».

Восемь приморцев вышли в суперфинал конкурса "Лидера России". Фото предоставлено организаторами мероприятия

Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из Приморского края:

• Века Екатерина Андреевна, правительство Приморского края;

• Григорович Иван Иванович, АО «ИК РЖД-Инвест»;

• Земцов Дмитрий Игоревич, Дальневосточный федеральный университет, проректор по развитию;

• Ким Наталья Чангиевна, АО «Позитив Текнолоджиз»;

• Козлов Павел Владимирович, Росатом. Росэнергоатом;

• Хлудеев Сергей Владимирович, Сбербанк;

• Пахмутов Виктор Николаевич, Технопарк «Русский», Дальневосточный Федеральный университет;

• Радюшкин Сергей Геннадьевич, Сбербанк;

Дмитрий Новиков, депутат ЗСПК, в 2018 году стал одним из победителей первого всероссийского конкурса «Лидеры России». Парламентарий поделился своим опытом «суровой школы» и дал полезные советы финалистам.

- Ребята уже большие молодцы, что справились со своим волнением, показали компетенцию и умение работать в команде. Потому что полуфинал - это, прежде всего, умение работать с людьми. Я считаю, что все они уже победители. А перед Сочи я могу им посоветовать меньше мандражировать. По крайней мере мой опыт говорит, что нужно сжать волю в кулак, стиснуть зубы, и все это дело преодолеть. Не думать о победе - она сама придет.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.