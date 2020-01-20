2020-01-20T07:19:21+03:00
Происшествия

«Приехали с кладбища, а у нас все сгорело»: в Приморье семиклассница вытащила из горящего дома маленького брата

Девочка закрыла собой малыша и получила травмы [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Лера получила ожоги, малыш, к счастью, не пострадалЛера получила ожоги, малыш, к счастью, не пострадалФото: Личный архив героя публикации
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В приморском селе Воздвиженка обычная ученица седьмого класса проявила мужество и храбрость, кинувшись в объятый пламенем дом за маленьким братом. Валерия, прикрывая мальчика собой, вынесла ребенка на улицу, но сама получила ожоги.

НАШЛА НА ОЩУПЬ

Частный дом с верандой и гаражом, Рождество, дома двое детей – Лера Горобец и ее трехлетний братишка. Накануне семья похоронила родственника, и родители поехали на кладбище, чтобы отвезти на могилу завтрак, потом в ритуальное агентство – за документами. Самостоятельная семиклассница пошла подкинуть уголь в котельную, чтобы не выхолодить дом.

Через пару минут школьница вернулась и к своему ужасу обнаружила: весь дом был в дыму, а пламя распространяется очень быстро. Из комнаты доносился душераздирающий плач ее маленького испуганного брата, выбора не было, и Лера, закрывая лицо руками и задыхаясь, кинулась в горящее строение, чтобы спасти малыша.

- Мне рассказывала, что вбежала в дом, задержала дыхание. Она ничего не видела, пошла на крик брата и нащупала его на кровати. Схватила маленького и выбежала на улицу, закрывая собой от огня, - рассказала «КП-Владивосток» Юлия Юрьевна, мама Валерии.

Лера побежала к соседям и рассказала о случившемся. Обожженная и в одних тапочках девочка крепко прижимала к себе брата и впопыхах рассказывала о произошедшем. Соседи позвонили родителям и вызвали пожарных. Тем временем огонь охватил весь дом.

Семья потеряла все и просит у неравнодушных людей помощи Фото: Личный архив героя публикации

Семья потеряла все и просит у неравнодушных людей помощиФото: Личный архив героя публикации

Примчавшиеся на место мама и папа с облегчением нашли детей живыми. Лера обожгла лоб, нос, немного подпалила волосы, но о своих травмах не думала – в голове было одно: спасти брата. Малыш, к счастью, не пострадал. Сейчас дети в порядке, Лера уже ходит в школу.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Теперь Лера стала местной школьной звездой и героем. Администрация учреждения и одноклассники гордятся своей ученицей, особенно поступком девочки восхищаются мальчики. Хотя раньше обычная ученица седьмого «Б» класса особенно не выделялась.

Поступок Леры оценили не только в школе – в главке МЧС России по Приморскому краю рассматривают вопрос о вручении девочке грамоты или благодарности. Фонд «Сохрани жизнь» подарил школьнице мобильный телефон взамен старого, который сгорел в огне вместе со всем домом.

- Пожар начался с веранды, где стоял отпугиватель от крыс. Видимо, он вспыхнул, больше электричества там не было, кроме одной розетки. Пламя по деревянному дому распространилось быстро, - рассказал Николай Николаевич, папа Валерии.

КЛИЧ О ПОМОЩИ

Семья потеряла все и просит неравнодушных людей о помощи, в том числе, - материальной. Мама, папа и двое детей сейчас живут у бабушки и будут рады любой поддержке. Денежные переводы, а также связь можно держать по телефону: +79243328314 Николай Николаевич Х.

ИСТОЧНИК KP.RU

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