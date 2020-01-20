Обмороженный, но выживший: на Камчатке снегоходчик три дня грелся у костра при 20-градусном морозе

На Камчатке 39-летний Евгений (имя изменено – прим. ред.) утром 15 января выехал из села Ивашка на снегоходе. Мужчина держал путь в соседнее село Карага, но не посмотрел на погоду. Пока Евгений ехал, началась пурга, и снегоходчик сбился с пути.

Путь у Евгения должен был занять 1,5-2 часа, однако весь день мужчина не выходил на связь с родными. Тревогу забил брат снегоходчика и обратился за помощью к спасателям. Поисковые группы пошли по предполагаемому маршруту Евгения. Два дня они прочесывали населенные пункты, бухту Карага, залив Сасун, русла рек Каюмка и Чаловка. Обследовали спасательные отряды охотничьи домики и родовые общины, которые встречались на пути – все тщетно.

17 января, очередная поисковая вылазка и удача: на белом снегу спасатели заметили черный объект. Почти обессиленный полностью укутанный в теплую одежду Евгений сидел на снегоходе. Нашли 39-летнего мужчину в 12 километрах от устья реки Макаровка.

- Спасателям Евгений рассказал, что по дороге его застала непогода, и он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стыл жечь бензин из снегохода, чтобы не замерзнуть. Так Евгений провеел три дня. Температура в том районе опускалась до -15…-20 градусов, - рассказали «КП» в главке МЧС России по Камчатскому краю.

Евгения погрузили на снегоход спасателей и доставили в ближайшую больницу. По результатам обследования, у мужчины легкая степень обморожения кистей и стоп. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.