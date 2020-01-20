Фестивалю корюшки во Владивостоке не хватает корюшки

Организаторы Фестиваля корюшки, который в эти дни проходит во Владивостоке, отмечают дикий ажиотаж уже после первых выходных. В некоторых ресторанах-участниках рыбка закончилась уже на второй день фестиваля, на выходных же всё съели в половине заведений.

В ходе фестиваля рестораны-участники предлагают своим посетителям блюда из корюшки в самых разных вариантах, на что только способна фантазия повара. Кроме того, заказать жареную корюшку в дин действия акции можно по специальной цене – 100 рублей за 100 граммов.

Проводится фестиваль в Приморье уже во второй раз и всякий раз вызывает огромный интерес как у местных жителей, так и у многочисленных иностранных туристов, которые приезжают во Владивосток в том числе и ради дешевых морепродуктов.

Как сообщили организаторы, за четыре дня фестиваля приморцы и гости региона съели уже 1,5 тонны корюшки. Это больше, чем за весь фестиваль в прошлом году!

Гастрономический фестиваль проходит во Владивостоке с 16 по 26 январяФото: Милана СОКОЛ

Однако не только огромный интерес иностранных туристов, как оказалось, стал причиной дефицита главной рыбки этой недели. Корюшки в Приморье мало в этом году, и даже на рынках в последнее время ее цена растет.

Так, если самую мелкую разновидность корюшки – писуч – можно найти и за 100 рублей за килограмм. То килограмм малоротки (это уже рыбка покрупнее) стоит порядка 200-250 рублей. А вот цена на килограмм самой высоко ценящейся зубатки уже достигла 650 рублей.

- Сам недавно был на рынке, отметил, что если перед Новым годом зубатка стоила 600 рублей, то уже подорожала на 50 рублей, - делится главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков. – Мое предположение, что это из-за того, что в этом году лед стал слишком поздно. Я только сегодня ехал из института на электричке, смотрел на Амурский залив и отметил для себя, что рыбаков очень мало, они в основном сидят близко к берегу. Буквально неделю назад в том же Амурском заливе наблюдал отрывающиеся льдины. А места вылова корюшки и наваги местным рыбакам хорошо известны, сегодня это Амурский залив, это бухта Новик на Русском острове и Воевода, где недавно массово потонули машины. Так что, мой прогноз, пока лед не станет достаточно твердым, рыбка будет в некотором дефиците.

Впрочем, организаторы фестиваля предполагали, что возможен ажиотаж, и некоторые меры предприняли заранее, наладив поставки с других регионов Дальнего Востока.

– Заготавливали местную корюшку, хабаровскую и сахалинскую. Причина в том, что в этом году в Приморье под лед зашла в основном навага, которая обычно появляется лишь в феврале. Например, в бухте Воевода можно в день поймать около 100 килограмм наваги и всего 2 килограмма корюшки. Ученые считают, что подобное поведение рыбы связано с изменениями в Мировом океане, – рассказала Татьяна Заречнева.

Всего в фестивале принимают участие более 20-ти ресторанов Приморского края:

- Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe,

- Фермерский ресторан Ogonёk,

- Сеть ресторанов Tokyo( рестораны Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска),

- Паб Billy's Pub,

- Паб Cat & Clover,

- Ресторан авторской кухни GastroliGrill,

- Кафе “Ложки-плошки”,

- Кафе “Тетя Соня”,

- Ресторан “Миллионка”,

- Паб Brugge Pub,

- Бар Black Rabbit,

- Паб Hunter Pub,

- Бар "Аляска",

- Ресторан “Пхали-Хинкали”,

- Итальянский ресторан PastaMORE,

- Бар Holy Grapes,

- Гастробар Gusto,

- Кофе Midia.

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