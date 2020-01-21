Приморское рыболовецкое судно загорелось в Охотском море

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» – порт приписки Владивосток, загорелся в Охотском море. Судно, принадлежащее ООО «Дальневосточная промысловая компания» на плаву, оно находится примерно в 80 милях от морского порта Магадан. В момент происшествия на борту находились 47 членов экипажа. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», людей в срочном порядке эвакуировали на плавбазу «Всеволод Сибирцев».

Задымление на рыболовецком судне стало причиной срочной эвакуации всех членов экипажа. В спасательной операции участвовал СТР «Юнир», также приписанный к Владивостоку, который в 14:45 по камчатскому времени доставил моряков на плавбазу.

– Угрозы загрязнения моря и окружающий среды нет. Судно сейчас в районе промысла, лежит в дрейфе, трал находится за бортом. В 22:00 по Камчатке планируется подход спасательного судна «Сибирский», специалисты которого тщательно обследуют траулер, – прокомментировали редакции специалисты Морского спасательного подцентра в городе Петропавловске-Камчатском.

По факту ЧП в Охотском море уже проводится проверка.

– Дальневосточная транспортная прокурора в настоящее время организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции. К проверке привлечены специалисты Дальневосточного Управления Государственного морского надзора. Судно находится на плаву, экипаж эвакуирован, пострадавших нет, разлива дизельного топлива не зафиксировано, – констатировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Валентина Глазова.

Справка:

РТМС «Энигма Астралис» введен в эксплуатацию в 2001 году. Длина судна 77 метров, ширина 14 метров. Валовый тоннаж траулера составляет 3129 тонн.