Хагрид пересел на «Тойоту»: комсомольчанин с арбалетом ранил жителя Владивостока и угнал его авто

Дорогая машина, арбалет и житель Хабаровского края – казалось бы, ахинея, но эти слова теперь объединяет уголовное дело. Игорь из Владивостока (все имена изменены – прим. ред.) продавал недешевую иномарку, как раз подвернулся покупатель Андрей. Мужчины встретились, но то, что случилось дальше, никто предугадать не мог.

Игорь продавал «Тойоту Ленд Крузер Сигнус», машина не из дешевых: цена варьируется от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Мужчине удалось найти покупателя, им оказался Андрей из Комсомольска-на-Амуре. Встреча была назначена в районе Русской улицы во Владивостоке.

Мужчины стали обсуждать условия сделки, как внезапно Андрей вытащил арбалет и пустил стрелу Игорю в грудь. Угонщик забрал ключи у истекающего кровью 37-летнего владельца иномарки и был таков. Очевидцы вызвали скорую, Игоря отвезли в больницу с диагнозом: «Проникающее ранение грудной клетки».

Пострадавший обратился в полицию, которая нашла и задержала угонщика в районе улицы Кутузова. 44-летнего Андрея привезли в отделение, где он во всем сознался.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой, совершённый в крупном размере». Максимальное наказание – до 12 лет колонии. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас полицейские проверяют, нет ли за плечами Андрея других преступлений.