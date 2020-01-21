2020-01-21T10:50:54+03:00
Общество

Неизвестный коронавирус в Китае: на границе и в аэропорту Владивостока усилен контроль за туристами, рейсы в Ухань отменены

За три недели января досмотрено почти 87 тысяч человек, приехавших из Поднебесной
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Врачи сумели доказать: новый тип коронавируса передается от человека к человекуВрачи сумели доказать: новый тип коронавируса передается от человека к человекуФото: Мария ЛЕНЦ
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Неизвестная коронавирусная инфекция зверствует в соседнем Китае – новое заболевание поразило, по разным данным, от 198 до 224 человек. Болезнь уже смогла просочиться в другие азиатские страны, в связи с этим на границе Приморья и Поднебесной, а также в аэропорту Владивостока туристы подвергаются тщательной проверке.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Врачи сумели доказать: новый тип коронавируса передается от человека к человеку. Симптомы инфекции похожи на ОРВИ: температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа. На третий-седьмой день после начала развития болезни появляется затруднение дыхания. А дальше коронавирус может спровоцировать пневмонию и инвазивное поражение легких.

Контроль состояния здоровья людей, прибывших из КНР и других азиатских стран, проводится с помощью приборов для дистанционного измерения температуры тела. За три недели января 2020 года досмотрено 86931 человек. Людей с признаками ОРВИ не найдено, случаев внебольничной пневмонии туристов, приехавших из Китая, не зафиксировано.

- В больницах у пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций уточняют, были ли они в Китае, в частности, в городе Ухань. Тем, кто приехал из-за рубежа, при проявлении в течение 14 дней по прибытии клинических признаков респираторных заболеваний, высокой температуры тела рекомендуется вызывать врача на дом. При вызове врача сообщать о своем посещении КНР, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

ПОЧЕМУ УХАНЬ?

Особенно сильно коронавирус, который получил название 2019-nCoV, поражает людей в китайском городе Ухань с 12-миллионным населением провинции Хубей. Именно здесь 31 декабря 2019 года был выявлен первый заболевший. Также случаи заражения неизвестной инфекции зарегистрированы в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне. Новый вирус также сумел пробраться в Японию, Южную Корею и Таиланд.

Специалисты предполагают, что источником происхождения вируса стал рынок в городе Ухань, где продавалось мясо птиц, змей, кроликов, морепродукты. 1 января место закрыли на карантин.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Памятка от Всемирной организации здравоохранения:

- мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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