Юрий Трутнев остался на постах вице-премьера и полпреда на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Правительства. Посты вице-премьера и полномочного представители главы государства на Дальнем Востоке вновь отошли Юрию Трутневу
Как сообщают инсайдеры, господин Трутнев уже запланировал поездку на Дальний Восток. На следующей неделе он намерен встретиться с главами регионов ДФО.
Юрий Трутнев стал вице-премьером и дальневосточным полпредом в 2013 году. Во время формирования нового состава Правительства РФ сохранил за собой посты.
Судя по декларации за 2018-й год, Юрия Петровича можно отнести к одним из самых обеспеченных членов правительства. Его официальный доход за тот период составил 538 миллионов рублей.
СПРАВКА «КП»
Юрий Трутнев родился в Пермской области, сейчас ему 63 года. Окончил Пермский политех, тогда же внештатно работал в уголовном розыске. Карьеру начинал помощником бурильщика и оператором по добыче нефти.
В конце 80-х активно вошел в кооперативное движение, в 90-х руководил собственными компаниями. Занимался поставками в Россию швейцарского шоколада, иномарок и тренажеров.
В 1996-м возглавил Пермь, а четыре года спустя и Пермскую область. В 2004 году стал министром природных ресурсов РФ.
Господин Трутнев обладает черного пояса по каратэ. Воспитывает трех сыновей и двух дочерей.
ИСТОЧНИК KP.RU