2020-01-22T03:14:21+03:00
Общество

У подъезда становится чи-и-ще!

В проблемных Ленинском и Первомайском районах Владивостока на помощь пришли добросовестные мусоровозы.
Сергей БАЛАНОВ
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Горы мусора пришлось разгребать тем компаниям, которым еще недавно не нашлось места на рынке. Фото vlc.ruГоры мусора пришлось разгребать тем компаниям, которым еще недавно не нашлось места на рынке. Фото vlc.ru
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Так называемая мусорная реформа, стартовавшая 1 января этого года, изрядно потрепала нервы как горожанам, так и чиновникам. Острее всего ситуация сложилась в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, где подрядчик, выигравший контракт на вывоз мусора, по всеобщему признанию, не справился со столь непосильной ношей. В результате руководству города пришлось срочно искать выход и привлекать добросовестные компании, и это сработало - у подъездов наконец-то становится чище.

За праздничные дни по многим адресам во Владивостоке накопилось столько невывезенного мусора, что эти горы превратились в арт-объекты. Несмотря на то что с этого года всеми вопросами по вывозу мусора в Приморье занимается региональный оператор, ситуация оказалась настолько критической, что пришлось подключаться всем: специалистам администрации Владивостока, УК, ТСЖ, ЖСК и даже тем компаниям, которые уже работали на этом рынке до «мусорной реформы». Да, они не выиграли аукционы и с этого года остались не у дел, но ведь ранее они хорошо себя зарекомендовали на этом рынке.

Последнее на данный момент совещание по вопросу сбоев в работе регионального оператора прошло в администрации города14 января, и на нем удалось договориться с добросовестными компаниями-перевозчиками, поэтому с 15 января их техника приступила к вывозу мусора с проблемных адресов. Так, мусор в четверг вывозили по следующим адресам: ул. Коммунаров, 32, 50 лет ВЛКСМ, 32, Связи, 5, Полярная, 7, Вилкова, 9, Нейбута, 11, 13, 15, 23, 24, 47, Ватутина, 10, Фадеева, 49.

В мэрии отметили, что докладывать о ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов с территории Владивостока Приморский экологический оператор будет главе города на еженедельном планерном совещании. Кроме того, ежемесячно в администрации краевого центра будут проходить встречи рабочей группы с участием представителей регионального оператора, мусороперевозящих компаний, УК и ТСЖ по вопросам реализации новой схемы вывоза ТКО и обсуждение текущих вопросов.

Официально

Обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону «горячей линии» 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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