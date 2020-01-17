У подъезда становится чи-и-ще!

Так называемая мусорная реформа, стартовавшая 1 января этого года, изрядно потрепала нервы как горожанам, так и чиновникам. Острее всего ситуация сложилась в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, где подрядчик, выигравший контракт на вывоз мусора, по всеобщему признанию, не справился со столь непосильной ношей. В результате руководству города пришлось срочно искать выход и привлекать добросовестные компании, и это сработало - у подъездов наконец-то становится чище.

За праздничные дни по многим адресам во Владивостоке накопилось столько невывезенного мусора, что эти горы превратились в арт-объекты. Несмотря на то что с этого года всеми вопросами по вывозу мусора в Приморье занимается региональный оператор, ситуация оказалась настолько критической, что пришлось подключаться всем: специалистам администрации Владивостока, УК, ТСЖ, ЖСК и даже тем компаниям, которые уже работали на этом рынке до «мусорной реформы». Да, они не выиграли аукционы и с этого года остались не у дел, но ведь ранее они хорошо себя зарекомендовали на этом рынке.

Последнее на данный момент совещание по вопросу сбоев в работе регионального оператора прошло в администрации города14 января, и на нем удалось договориться с добросовестными компаниями-перевозчиками, поэтому с 15 января их техника приступила к вывозу мусора с проблемных адресов. Так, мусор в четверг вывозили по следующим адресам: ул. Коммунаров, 32, 50 лет ВЛКСМ, 32, Связи, 5, Полярная, 7, Вилкова, 9, Нейбута, 11, 13, 15, 23, 24, 47, Ватутина, 10, Фадеева, 49.

В мэрии отметили, что докладывать о ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов с территории Владивостока Приморский экологический оператор будет главе города на еженедельном планерном совещании. Кроме того, ежемесячно в администрации краевого центра будут проходить встречи рабочей группы с участием представителей регионального оператора, мусороперевозящих компаний, УК и ТСЖ по вопросам реализации новой схемы вывоза ТКО и обсуждение текущих вопросов.

Официально

Обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону «горячей линии» 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10:00 до 20:00.