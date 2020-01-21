Новым автобусам – новые маршруты

Автобусная реформа во Владивостоке продолжается, опубликован уже второй проект маршрутной сети. Предыдущий вызвал большое количество откликов со стороны жителей дальневосточной столицы, поэтому разработчикам пришлось еще раз пересмотреть подход к оптимизации маршрутов. Опираясь на мнения горожан, значительную часть маршрутов оставили без изменений, при этом предложили ввести три новых.

Жители Владивостока, не стесняясь, делились своим мнением со специалистами мэрии, присылали письменные обращения, звонили и активно оставляли комментарии в социальных сетях. В итоге вместо существующих 93 автобусных маршрутов во Владивостоке останется 86. Технически шесть аутсайдеров не исчезнут, а будут объединены с другими, исчезнет только один. Напомним, что в предыдущем проекте предлагалось упразднить 23 маршрута. Что касается нововведений, то предлагается установить три новых маршрута.

НОВИЧКИ

В предыдущем проекте предлагался один новый маршрут - № 5. «Пятерка» будет ходить по маршруту «Окатовая - «Калина Молл» - Площадь Борцов Революции - Диомид - Окатовая» по Золотому мосту.

В обновленном плане появились еще два маршрута. Автобус № 14 будет ездить по пути «Луговая - Шепеткова - Зеленый бульвар». А № 20 поедет по пути «Давыдова - Автовокзал» и обеспечит транспортную доступность Владивостокской поликлиники № 4 и травматологического пункта № 3.

КТО С КЕМ ОБЪЕДИНИТСЯ?

Маршрут № 2 «Луговая - Чкалова» будет объединен с маршрутом № 64 «Бухта Тихая - Академическая». Здесь, согласно проекту, будет работать 16 больших автобусов.

«Семерку» («Шепеткова – 64 микрорайон») объединят с маршрутами № 46 и № 66. Число автобусов на 66-м планируют увеличить до восьми, они поедут через «Покровский парк» и будут заходить на «Спортивную».

Маршрут № 17Т «Тухачевского - Семеновская» объединят с маршрутом № 17. Здесь будет ходить 16 больших автобусов.

Объединят также маршруты № 41 «Семеновская - Чкалова» и № 59 «Маяк - Академическая». Обновленный 59-й будет ходить через Партизанский проспект. На маршруте будет работать 14 автобусов большого класса.

Совместят маршруты № 78 «Волховская - Семеновская» и № 12 «Героев Варяга - Семеновская».

Популярные № 85 и № 85Ц «Тухачевского - Фуникулер» войдут в маршрут № 95 «Снеговая Падь - Площадь Борцов Революции». Здесь будут работать 12-15 автобусов большого класса, проект предполагает, что ездить машины будут с интервалом семь-восемь минут и будут заходить на улицу Адмирала Смирнова.

Маршрут № 99 «Сельская - Ж/д вокзал» войдет в состав маршрутов № 98Д и № 98Ц «Луговая - Площадь Борцов Революции - Снеговая Падь». Конечную остановку перенесут в Снеговую Падь.

ДЕСЯТОК ИЗМЕНЕНИЙ, ОДНА УТРАТА

Согласно проекту Владивосток покидает маршрут № 57 «Маяк - Фуникулер - Толстого». Причина - низкая эффективность и небольшое число пассажиров.

Маршрут № 12 с единственным автобусом не будет ездить в центр Владивостока. Однако для данного маршрута предусмотрен беспересадочный проезд социальной категории населения с улиц Постышева, Героев Варяга, Овчинникова и проспекта 100 лет Владивостоку к поликлинике № 8.

Маршрут № 32, который сейчас ходит по пути «Луговая - Госпиталь ветеранов войн», теперь будет заходить на улицу Трудовых Резервов, где находятся больница № 4 и детская поликлиника № 2.

Автобусы № 42 «Садгород - 2-я Речка» захватят улицу Свердлова и Специализированную общеобразовательную школу-интернат.

Маршрут № 44Д «Станция Угольная - 2-я Речка» продлят до остановки «ВГУЭС».

Автобусы № 75 «Т/Д «Тихоокеанский» - Приморский океанариум» поедет до остановки «3-я рабочая».

Маршрут № 79 «Бухта Тихая - Перинатальный центр - Черемуховая - Т/Ц «Изумруд» в центр пойдет через «Лазо» и «Площадь Борцов Революции».

Автобусы № 90 «Луговая - Площадь Борцов Революции» будут заходить на «Спортивную».

КАК ПОВЛИЯТЬ?

Ознакомиться с проектом новой маршрутной сети можно на сайте мэрии Владивостока, скачав презентацию. Красным цветом на ней выделены действующие маршруты, синим - предлагаемая схема движения. Остановки всех маршрутов прописаны в отдельном документе. Замечания и предложения принимаются по телефону 8 (423) 261-43-34.

Параллельно с разработкой новой маршрутной сети Владивосток активно обновляет и парк общественного автотранспорта. В 2019 году мэрия закупила 100 новых автобусов, из которых половина уже вышли на маршруты. Из Москвы во Владивосток прибыли пять из десяти подаренных властями столицы трамваев. А вишенкой на торте стало приобретение двух электробусов, которые скоро выйдут на маршрут Железнодорожный вокзал - площадь Луговая. Владивосток стал третьим городом в стране, где будет использоваться этот экологичный и экономичный вид общественного транспорта.